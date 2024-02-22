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Ekonomi Gram altın yine rekora doğru koşuyor!
Ekonomi

Gram altın yine rekora doğru koşuyor!

Yeniakit Publisher
2024-02-22 15:13:00 -
Gram altın yine rekora doğru koşuyor!

Yatırımcıları ve vatandaşları yakından ilgilendiren altın fiyatları her gün merakla araştırılıyor. Günden güne değişiklik gösteren altın bu haftayı yükselişle açtı ve haftanın dördüncü gününde de 2 bin liranın üstünde seyretmeye devam ediyor.

Yatırımcıları ve vatandaşları yakından ilgilendiren altın fiyatları her gün merakla araştırılıyor. Günden güne değişiklik gösteren altın bu haftayı yükselişle açtı ve haftanın dördüncü gününde de 2 bin liranın üstünde seyretmeye devam ediyor.

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında altının güncel fiyatını araştırıyor.

GRAM ALTIN REKORA KOŞUYOR

Altında hareketlilik devam ederken, 22 Şubat Perşembe günü gram altın 2 bin liranın üzerinde seyretmeye devam ediyor. Bu kapsamda gram altının fiyatı 2016 TL olarak karşımıza çıkıyor. Çeyrek altın 3457 TL olarak kaydedildi. Vatandaşlar altın fiyatlarındaki hareketliliği merakla araştırırken altının güne düşüşe başlaması kimisini sevindirirken altın almak isteyenleri üzdü. İşte 22 Şubat Perşembe altın fiyatları…

21 ŞUBAT ÇARŞAMBA GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 2.017.44
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Gram altın satış: 2.017.92

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 3.268.15

Çeyrek altın satış: 3.320.03

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 6.536.51

Yarım altın satış: 6.650.58

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 13.032.82

Tam altın satış: 13.238.75

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 13.335.24

Cumhuriyet altını satış: 13.563.66

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 13.335.20

Ata altın satış: 13.564.9537

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