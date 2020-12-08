Gram altın kaç lira? Çeyrek altının fiyatı ne kadar oldu? 8 Aralık 2020 güncel altın fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün (8 Aralık) saat 08:00 itibariyle çeyrek altın 768,90 lira, Cumhuriyet altını 3.063,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,26 yükselişle 469,32 liradan işlem gördü.

Altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 469 lira 20 kuruşken satışı ise 469 lira 32 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 760 lira 10 kuruşken satış fiyatı ise 768 lira 90 kuruş olarak işlem görmekte. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar? 8 Aralık 2020 güncel altın fiyatları...