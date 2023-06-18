'Gram altın alın' diye bas bas bağıran uzmanlardan: Sarraflar hem döviz hem altını kıyasladı!

Kayserili sarraflar döviz ve altını kazanç açısından kıyasladı

Dolar/TL'nin yükselmesi ile birlikte altın da değerini artırıyor. Kuyumcular yaşanan gelişmelerin paralelinde altının "güvenli liman" olmaya devam edeceğini savunuyor.

Altın ve döviz artışı kamuoyunun gündeminde.

Kayseri’de sarraflık yapan Bayram Erdoğan, altının geçen yıldan bu yana yüzde 45 oranında artış gösterdiğini belirterek döviz ile altın fiyat artışlarını karşılaştırdı.

Erdoğan'a göre, geçen yıldan günümüze altında yüzde 45, dolarda ve yüzde 23, euroda ise yüzde 22,9 gibi bir artış söz konusu.

Yani sarraf, kazanç oranlarına göre, güvenli limanın dövizden çok altında olduğunu belirtiyor.

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"Çeyrek altın fiyatı şimdi 2 bin 400-2 bin 500 TL seviyelerinde"

Çeyrek altının bugün 2 bin 500 seviyelerini gördüğünü söyleyen sarraf Erdoğan, geçen yılla içinde bulunduğumuz tarihteki rakamları şöyle karşılaştırdı:

Altının 2022 yılı başı itibari ile gram fiyatı 1.050 TL idi. Çeyrek altınımız da 1.700 TL seviyelerindeydi. Şu an için çeyrek altın fiyatımız 2 bin 400-2 bin 500 TL seviyelerinde, gram altın fiyatımız da 1.500 TL seviyelerine kadar çıktı. Yine 2022 yılı başı itibarı ile dolar 19 TL, euro ise 20,2 TL civarındaydı.

Geçen sene çeyrek altın fiyatı 1.700’den 2 bin 500 TL’ye çıktı

Şu anda ise dolar 23,4, euro da 25 TL bandına kadar çıktı. Sene başında 1,050 TL olan gram altın bin 500 TL’ye çıktı. Şimdi biz bunu yüzde olarak ifade edecek olursak, çeyrek altın fiyatımız bin 700’den 2 bin 500 TL’ye çıkmakla yüzde 45 civarında bir artış gösterdi.

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