  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan mesajı: Oyunlara karşı dikkatli olmalıyız Antalya'da aile faciası! Anne ve babasını öldürüp intihar etti İzmir'de demir-çelik fabrikasında şiddetli patlama Erhürman’dan 3’lü zirve öncesi açıklama! Dinamikleri değiştirecek yeni bir önerimiz var! İçişleri Bakanlığı nefes aldırmıyor! Siber suçlara 367 tutuklama Dünyanın gözü Antalya’da! COP31 Zirvesi başladı Sayıştay İBB'deki skandalı ortaya çıkardı! Ölen 6 bin 146 kişinin İstanbulkartı kullanılmış Sarıgül’ün eski korumasından skandal ek ifade… E. ile ilişki yaşa sizi izlemek istiyorum! Başkan Erdoğan, küresel liderliğini sergiledi! Devlet aklı ağır bastı, Karabağ ruhu kazandı 5 ayrı faili meçhul dosyada 24 kişi hakkında işlem yapıldı! Yıllar sonra gelen gelişme
Dünya Ortaklık kararı tepki çekti: Hollanda'da İsrail silahı üretimine ortak tesis planı
Dünya

Ortaklık kararı tepki çekti: Hollanda'da İsrail silahı üretimine ortak tesis planı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Ortaklık kararı tepki çekti: Hollanda'da İsrail silahı üretimine ortak tesis planı

İsrailli IWI ile Hollandalı savunma şirketi AIA, Hollanda’da silah üretimi ve montajı için ortak tesis kurmayı hedefliyor.

Times of Israel gazetesinin haberine göre, iki şirketin ortak basın açıklamasında, Hollanda'da inşa edilecek tesiste IWI üretimi hafif silahların imal edileceği belirtildi.

Ortak girişim kapsamında AIA, IWI şirketine ait "Arad 5" piyade tüfeği ile "Negev UX" hafif makineli tüfeğinin üretim ve montajını üstlenecek.

Açıklamada, IWI firmasının teknoloji transferi, ürün tasarımı ve üretim sürecini yöneteceği, AIA'nın ise Hollanda'daki üretim tesisini ve yerel tedarik altyapısını tesis edeceği ifade edildi.

HOLLANDA KAMUOYUNDA İSRAİL KARŞITI TEPKİLER TIRMANIYOR

Öte yandan, söz konusu savunma işbirliği kararı Hollanda'da hükümetin İsrail politikalarına yönelik tepkilerin arttığı bir döneme denk geldi.

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da dün Gazze'ye destek amacıyla düzenlenen dördüncü "Kırmızı Çizgi" gösterisinde toplanan 200 binden fazla kişi, hükümetin İsrail yanlısı tutumuna tepki göstermişti.

Fransa ve Belçika gibi diğer Avrupa ülkelerinin aksine Hollanda hükümeti henüz Filistin Devleti'ni tanımadı.

Eylül ayı sonunda Hollanda hükümetinin, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerden gelen ürünlerin ithalatını yasaklaması üzerine İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Hollandalı diplomatların akreditasyonlarını iptal etmişti.

Öte yandan Hollanda kamu yayıncısı AVROTROS, İsrail'in katılımını protesto etmek amacıyla 2027 Eurovision Şarkı Yarışması'nı boykot edeceğini duyurmuştu.

İşgalci rejimde koltuk sevdası kaos getirdi! Netanyahu yenilgiyi hazmedemiyor, İsrail'de Meclis baskını alarmı!
İşgalci rejimde koltuk sevdası kaos getirdi! Netanyahu yenilgiyi hazmedemiyor, İsrail'de Meclis baskını alarmı!

Gündem

İşgalci rejimde koltuk sevdası kaos getirdi! Netanyahu yenilgiyi hazmedemiyor, İsrail'de Meclis baskını alarmı!

Trump baklayı ağzından çıkardı! İsrail ve İran itirafı geldi
Trump baklayı ağzından çıkardı! İsrail ve İran itirafı geldi

Dünya

Trump baklayı ağzından çıkardı! İsrail ve İran itirafı geldi

'Biz olmasaydık İsrail diye bir ülke olmazdı'
'Biz olmasaydık İsrail diye bir ülke olmazdı'

Dünya

'Biz olmasaydık İsrail diye bir ülke olmazdı'

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23