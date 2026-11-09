Başkan Erdoğan, küresel liderliğini sergiledi! Devlet aklı ağır bastı, Karabağ ruhu kazandı

Müderrisoğlu bugünkü yazısında şunları söyledi:

“Karabağ Zaferi'nin 6. yıldönümünde tarihi Şuşa kentinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, küresel liderliğinin etkileyici örneklerinden birini daha sergiledi! ‘Devlet Aklı’ ağır bastı. Aliyev'in vurguladığı gibi Erdoğan, yoğun gündeminde bu hassas ziyareti gerçekleştirdi. Aliyev de Erdoğan'ın bu jestine, Fuzuli Havalimanında sıcak karşılama ile karşılık verdi. İki devlet başkanı ile birlikte fotoğraf veren Emine Erdoğan ve Mihriban Aliyeva, deyim yerindeyse ‘düşman çatlattı!’ Nitekim, Erdoğan-Aliyev ortak basın toplantısında, Türkiye ile Azerbaycan'ın ‘sarsılmaz birliği’ vurgulandı”