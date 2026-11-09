5 ayrı faili meçhul dosyada 24 kişi hakkında işlem yapıldı! Yıllar sonra gelen gelişme

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yıllardır aydınlatılamayan kayıp ve cinayet dosyalarının gelişen teknolojik imkânlarla yeniden incelendiğini duyurdu.

Gürlek, DNA analizleri, kriminal raporlar, telefon kayıtları, baz istasyonu bilgileri ve Plaka Tanıma Sistemi verilerinin değerlendirilmesiyle eski dosyalarda yeni delillere ulaşıldığını belirtti.

MANİSA'DA 11 YILLIK KAYIP DOSYASINDA 4 TUTUKLAMA

Manisa'da 2015 yılından bu yana kayıp olan Cennet Arıkan'ın dosyası yeniden incelendi.

Alaşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada telefon ve baz istasyonu kayıtlarından elde edilen bulgular üzerine 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ü tutuklandı.

ANKARA'DA BULUNAN KAFATASININ SIRRI ÇÖZÜLDÜ

2020 yılında Sivas'tan Ankara'ya geldikten sonra kaybolan Uğur Şimşek'in dosyasında önemli bir gelişme yaşandı.

2021 yılında Gölbaşı'nda bulunan insan kafatasının DNA incelemesi sonucunda Şimşek'e ait olduğu belirlendi. Telefon ve araç plaka kayıtlarının incelenmesiyle 1 şüpheli tutuklandı.

BATMAN'DA 12 YILLIK DOSYA YENİDEN AÇILDI

2014 yılında kaybolan Ekrem Bakar'ın öldürülerek kırsal bir alana gömülmüş olabileceği yönündeki bilgiler üzerine soruşturma genişletildi.

Batman ve Antalya'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alınırken 1 kişi tutuklandı.

23 YILDIR KAYIP OLAN ELİFE DOĞRUL İÇİN 7 GÖZALTI

Aydın'ın Söke ilçesinde 2003 yılından bu yana haber alınamayan Elife Doğrul'un dosyasında yeni tanık ifadeleri ve cinayet şüphesine ilişkin bilgiler değerlendirildi.

Söke Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında 7 şüpheli gözaltına alındı.

Elife Doğrul'un kaybolması daha önce Müge Anlı ile Tatlı Sert programında da gündeme gelmişti.

İSTANBUL'DA SEFA SOYALP DOSYASINDA 6 GÖZALTI

2019 yılında Kırıkkale'den İstanbul'a geldikten sonra kaybolan Sefa Soyalp'in dosyası da yeniden ele alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla telefon kayıtları ve kaybolmadan önce irtibat kurduğu kişiler incelendi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Soyalp'in yakınları da daha önce Müge Anlı'nın programına katılarak kayıp olayını gündeme taşımıştı.

BAKAN GÜRLEK: 80 CİNAYET FAİLİ MEÇHUL OLMAKTAN ÇIKARILDI

Adalet Bakanı Akın Gürlek, yürütülen çalışmalar sonucunda 73 dosyadaki 80 cinayetin faili meçhul olmaktan çıkarıldığını açıkladı.

Gürlek, çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Aradan geçen süre ne olursa olsun, kayıp vatandaşlarımızın akıbetini belirlemek, sorumluların tespitini sağlamak ve adalet bekleyen ailelerimizin yanında olmak için bütün imkânlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz.”

Bakan Gürlek, soruşturmalarda görev alan Cumhuriyet Başsavcılıklarına, emniyet ve jandarma teşkilatlarına, AFAD ekiplerine ve kamu görevlilerine teşekkür etti.