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Reis tek tek çıktı! Trabzonspor’un zirve yolculuğu

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IHA Giriş Tarihi:

Reis tek tek çıktı! Trabzonspor’un zirve yolculuğu

Teknik Direktörü Thomas Reis, 9'uncu sırada devraldığı Trabzonspor’u 6 haftalık süreçte 7 basamak yukarı taşıyarak 2'nci sıraya taşımayı başardı.

#1
Foto - Reis tek tek çıktı! Trabzonspor’un zirve yolculuğu

Trabzonspor, Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde ligdeki yükselişini sürdürerek zirve yarışındaki iddiasını güçlendirdi. Bordo-mavili takımın başına 7 puanla ve 9'uncu sıradayken geçen Alman teknik adam, 11'inci hafta sonunda ekibini 25 puanla 2'nci sıraya taşıdı.

#2
Foto - Reis tek tek çıktı! Trabzonspor’un zirve yolculuğu

REİS YÖNETİMİNDE 18 PUANLIK KAZANIM Trendyol Süper Lig'in 11'inci haftasında deplasmanda Alanyaspor'u 2-0 mağlup eden Trabzonspor, Thomas Reis yönetiminde üst üste 6'ncı galibiyetini alarak çıkışını sürdürdü. Alman teknik adam yönetiminde yükselişe geçen bordo-mavililer, haftalar ilerledikçe puan tablosunda da basamakları tek tek tırmandı.

#3
Foto - Reis tek tek çıktı! Trabzonspor’un zirve yolculuğu

Ligin 5'inci haftasını 7 puanla 9'uncu sırada tamamlayan Karadeniz ekibi, Reis’in takımın başına geçtiği 6'ncı haftada 10 puanla 7'nci sıraya yükseldi. Trabzonspor, 7'nci haftada 13 puanla 5'inci, 8'inci haftada 16 puanla 4'üncü sıraya yerleşti.

#4
Foto - Reis tek tek çıktı! Trabzonspor’un zirve yolculuğu

9'UNCU SIRADAN 2’NCİ SIRAYA Reis yönetiminde istikrarlı performansını sürdüren Trabzonspor, 9'uncu haftada 19 puana ulaşarak 3'üncü sıraya yükseldi. Bordo-mavililer, 11'inci hafta sonunda ise 25 puanla 2'nci sıraya yerleşti.

#5
Foto - Reis tek tek çıktı! Trabzonspor’un zirve yolculuğu

Böylece 6 haftalık süreçte 6 galibiyet elde eden Trabzonspor, puanını 7'den 25'e çıkararak 18 puan topladı ve lig sıralamasında 7 basamak birden yükseldi. Karadeniz temsilcisi, yakaladığı galibiyet serisiyle zirve yarışında güçlü bir konuma geldi.

#6
Foto - Reis tek tek çıktı! Trabzonspor’un zirve yolculuğu

ZİRVE YARIŞINDA İDDİASINI GÜÇLENDİRDİ Reis'in göreve gelmesiyle birlikte puan tablosunda basamakları tek tek tırmanan Trabzonspor, 9'uncu sıradan 2'nci sıraya yükselerek şampiyonluk yarışındaki iddiasını ortaya koydu. Bordo-mavililer, yakaladığı bu ivmeyle zirve takibini sürdürürken, lider konumdaki Galatasaray’ın 3 puan gerisinde yer aldı.

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