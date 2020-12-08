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Ekonomi Gram altın 470 lira seviyelerinde
Ekonomi

Gram altın 470 lira seviyelerinde

Çeyrek altın 770 lira, Cumhuriyet altını 3.145 liradan satılıyor

Yeniakit Publisher
2020-12-08 10:46:24 -
Gram altın 470 lira seviyelerinde

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 469,8 liradan işlem görüyor.

Dün, altının ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 1,5 üzerinde 468,1 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 469,8 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 770 lira, Cumhuriyet altını da 3.145 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 1.867 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, ABD ile Çin arasında artan gerilim ve Brexit konusundaki anlaşmazlıkların risk algısını artırdığını, bunun da altının ons fiyatını desteklediğini söyledi.

Avro Bölgesi'nde büyüme ve Almanya'da ZEW endekslerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.840 doların destek, 1.885 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

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