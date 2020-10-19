Göztepe'yi mağlup eden Fenerbahçe ilk kez 3 gol atarak kazandı

Süper Lig'in 5. haftasında Göztepe ile Fenerbahçe Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaştı. Fenerbahçe oyuncuları ikinci golünün ardından maçın hakemine itiraz etti.

Maçın 24. dakikasında Ozan Tufan'ın sol kanat ortasında ceza sahası içinde Poko'dan top sektirdiği top, hakem Atilla Karaoğlan'ın VAR uyarısının ardından pozisyonu izledi. Hakemin topu Poko'nun eline aldığına karar vermesinin ardından penaltı atışını kullanan Sosa, takımını 26. dakikada 1-0 öne geçirdi.

Göztepe atağının 33. dakikasında Serdar'a karşı Tripic'in ceza sahasındaki pozisyonunun ardından hakem Atilla Karaoğlu, Göztepe lehine ceza kararı verdi. Guilherme 34. dakikada takımı adına beraberliği kaydetti: 1-1.

36. dakikada ceza sahasında sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Samatta, kaleci İrfan Can topu uzaklaştırdı.

43. dakikada Fenerbahçe yine öne geçti. Caner Erkin'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Serdar Aziz ceza sahasında yaptığı kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 2-1.

Karşılaşmanın 51. dakikasında Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanatta Pelkas'ın ortasından Ozan Tufan kafa vuruşunda Murat'ın yuvarlak ağlarına isabet etti: 3-1.

63. dakikada Göztepe farkı tekrar 1'e indirdi. Ortada bulunan Guilherme, Halil'in sağ kanattan yaptığı şutla topu ağlara gönderdi: 3-2.

72. dakikada Sinan'ın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Cisse'nin vuruşunda top auta gitti.

77. dakikada Cisse, hızla büyüyen Fenerbahçe atağında, topun ceza alanına girmesinin ardından, kaleci İrfan Can topa müdahale ederek savunma oyuncularını uzaklaştırdı.

89. dakikada ceza sahası önünde serbest vuruşu kullanan Caner Erkin, topu dışarı çıkardı.

Maç, Fenerbahçe'nin 3-2 üstünlüğü ile tamamlandı.

İlk kez 3 gol atarak kazandı

Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 26. dakikasında Jose Sosa'nın penaltı atışı ile 1-0 öne geçen Fenerbahçe, 34. dakikada Guilherme'nin penaltı vuruşunu engelleyemedi. Fenerbahçe ilk yarıyı 43. dakikada Serdar Aziz'in golüyle 2-1 tamamladı. İkinci yarının başında Dimitris Pelkas ile farkı 2'ye çıkaran Fenerbahçe, Guilherme'nin golüne rağmen sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Sezona Çaykur Rizespor'u 2-1 yenerek başlayan Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor ve Galatasaray ile golsüz berabere kaldı. 3 kez 3 gol kaydeden sarı-lacivertli ekip, üst üste ikinci galibiyetini alarak skorunu 11'e çıkardı ve maç lider oldu.

Bu sezonun ilk haftasını kazandıktan sonra 3 maçta sahadan ayrılan Göztepe ilk mağlubiyetini aldı ve 6 puanda kaldı.

Maçta her iki takım da birer penaltı atışı yaptı.

Dimitris Pelkas ilk maçında golle buluştu

Bu sezon ikinci golüne ulaşan Jose Sosa, Çaykur Rizespor'a da penaltı buldu. Penaltıdan sonra takımını 2-1 öne geçiren Serdar Aziz de bu sezon ilk kez gollerin tadını çıkardı. Geçen sezon 2-2 tamamlanan Göztepe maçında defans oyuncusu 1 gol attı.

Fenerbahçe'nin yeni kadrosuna dahil olan isimlerden Yunan oyuncu Dimitris Pelkas, sarı-lacivertli forma ile oynadığı ilk maçta takımının üçüncü golünü attı.

Guilherme ilk gollerini attı

Sezona Trabzonspor'da başlayan ve Göztepe'ye transfer olan Guilherme, ikinci maçında sarı-kırmızılı formasıyla iki gol attı. Brezilyalı futbolcu daha önce Süper Lig'de Yeni Malatyaspor formasıyla Trabzonspor'a karşı 2 gol atmıştı.

Sosa'nın Fenerbahçe'ye penaltı golünü engelleyemeyen Göztepe, bu sezon üçüncü kez kalesinde gol gördü. Yeni Malatyaspor maçında Adem Büyük, Gaziantep FK maçında penaltı atışları ile Alexandru Maxim, sarı-kırmızılı takımın filesini havalandırdı.