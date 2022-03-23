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Spor Göztepe'de sıcak saatler! Resmi görüşmeler başladı
Spor

Göztepe'de sıcak saatler! Resmi görüşmeler başladı

Göztepe'de Mehmet Sepil ile Rus milyarder Roman Abramovich'in temsilcileri arasında resmi görüşmeler başladı.

Yeniakit Publisher
2022-03-23 12:25:00 -
Göztepe'de sıcak saatler! Resmi görüşmeler başladı

Süper Lig ekibi Göztepe'de Başkan Mehmet Sepil'in istifa etmesinden sonra gözler Abramovich'e çevrildi.

Abramovich'in bir Türk işadamı aracılığıyla Sepil’le temasta olduğu öğrenildi. Her iki tarafın profesyonellerinin piyasa değerlendirmesi yaptığı, Sepil’in dün Ankara’ya giderek, bu konu özelinde çeşitli çalışmalar yaptığı belirtildi.

Rus milyarder Abramovich’in temsilcisi işadamı ile Sepil ve yöneticilerinin birkaç gün içerisinde yüz yüze bir görüşme gerçekleştireceği ifade edildi.

Mehmet Sepil, Göztepe'de başkanlığı bıraktığını ancak sezon sonuna kadar takıma yükümlülüklerini yerine getireceğini açıklamıştı. Şirket kulübü olan Göztepe'de Mehmet Sepil, kulüp hisselerinin büyük çoğunluğunu elinde bulunduruyor.

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