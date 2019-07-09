Göztepe’de hasret sona erdi

Göztepe’de geçen sezon yaşadıkları ağır sakatlıklar sebebiyle formalarından uzun süre uzak kalan Hakan Çinemre ve Kerem Atakan Kesgin’in kampta takımla birlikte çalışmaları teknik heyetin yüzünü güldürdü.

Göztepe, yeni sezon hazırlıklarına Urla Adnan Süvari Tesisleri’nde devam ediyor. Teknik Direktör Tamer Tuna idaresinde gerçekleşen antrenmanlarda özellikle genç oyuncuların hırsı başarılı çalıştırıcının yüzünü güldürürken, geçen sene yaşadıkları sakatlıklar sebebiyle takımdan çok uzun süre uzak kalan Kerem Atakan Kesgin ve Hakan Çinemre’nin de çalışmalara katılması teknik heyetin yüzünü güldürdü. Kesgin ve Çinemre’nin idmanlarda yer alması adeta yeni transfer havası oluştururken, iki oyuncunun geleceğini kampta gösterecekleri performans belirleyecek.

Hakan şanssızlığını kıracak

2017-2018 sezonunda Göztepe’ye gelen Hakan Çinemre’nin, İzmir kariyeri tam anlamıyla şanssızlıklarla geçti. İzmir temsilcisine geldiği sezon antrenmanda ön çapraz bağından sakatlanan Hakan, sezonu kapatmıştı. Hızla sakatlığının etkisini atlatan 25 yaşındaki savunmacı, geçen sezon kariyerinde beyaz bir sayfa açtı. Ancak şanssızlık deneyimli futbolcunun yakasını yine bırakmadı. Nazillispor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında sağ diz ön çapraz bağında yırtık meydana gelen Çinemre, bir kez daha sakatlıktan dolayı sahalardan uzak kaldı. Kariyerinde çok ağır iki sakatlık geçiren Hakan, buna rağmen iyileşme sürecini hızlı atlattı ve ilk etap kamp çalışmalarında takımdaki yerini aldı.

Kerem şoke etti

Bucaspor’da gösterdiği başarılı performansla birçok Süper Lig ekibinin dikkatini çeken ancak Göztepe’nin hızlı davranmasıyla sarı-kırmızılı formayı seçen Kerem Atakan Kesgin de geçen sezon şanssızlık yaşadı. Geride kalan sezonun devre arasında transfer edilen 18 yaşındaki oyuncu, sol diz çapraz bağında meydana gelen yırtık sebebiyle sezonu noktaladı.