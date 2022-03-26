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Spor Göztepe'de Burekovic ile yollar ayrıldı
Spor

Göztepe'de Burekovic ile yollar ayrıldı

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Bosna Hersekli oyuncu Dzenan Burekovic'in sözleşmesini feshetti. Yapılan açıklamada Burekovic'e teşekkür edilirken futbol yaşantısında başarılar dilendi.

Yeniakit Publisher
2022-03-26 17:58:00 -
Göztepe'de Burekovic ile yollar ayrıldı

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Bosna Hersekli oyuncu Dzenan Burekovic'in sözleşmesini feshetti.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Burekovic ile yapılan görüşmeler neticesinde sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği belirtildi.

Burekovic'e teşekkür edilen açıklamada, futbol yaşantısında başarılar dilendi.

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