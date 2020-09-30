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Spor Göztepe SK
Spor

Göztepe SK

Göztepe Spor Kulübü puan durumu, Süperlig’de Göztepe Spor Kulübü hakkında detaylar.

Yeniakit Publisher
2020-09-30 21:24:00 -
Göztepe SK

Göztepe Spor Kulübü, İzmir merkezli Süper Lig'de mücadele eden Türk spor kulübü.

14 Haziran 1925 Yılında Altay'da futbol oynayan Nebil ile Vedat kardeşler, Muzaffer Koral, Ferit Simsaroğlu, Necati Bey ve Nusret Bey bir spor kulübü kurmaya karar verirler. 14 Haziran 1925 tarihinde, vapur iskelesi yanındaki Mez Gazinosu’nda toplanan Göztepe semtinin ileri gelenleri (kıdemli futbolcular) ve gençler Göztepe futbol takımını kurarlar.

Göztepe Spor Kulübü Puan Durumu

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