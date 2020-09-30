Göztepe SK
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Göztepe Spor Kulübü, İzmir merkezli Süper Lig'de mücadele eden Türk spor kulübü.
14 Haziran 1925 Yılında Altay'da futbol oynayan Nebil ile Vedat kardeşler, Muzaffer Koral, Ferit Simsaroğlu, Necati Bey ve Nusret Bey bir spor kulübü kurmaya karar verirler. 14 Haziran 1925 tarihinde, vapur iskelesi yanındaki Mez Gazinosu’nda toplanan Göztepe semtinin ileri gelenleri (kıdemli futbolcular) ve gençler Göztepe futbol takımını kurarlar.
Göztepe Spor Kulübü Puan Durumu