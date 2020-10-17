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Spor Göztepe, Fenerbahçe maçına hazır
Spor

Göztepe, Fenerbahçe maçına hazır

Yeniakit Publisher
2020-10-17 19:47:14 -
Göztepe, Fenerbahçe maçına hazır

İZMİR (AA) - Süper Lig'de yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek Göztepe müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleşen antrenmanın ilk bölümünde taktiksel çalışma gerçekleştiren sarı-kırmızılı futbolcular daha sonra duran top çalışması yaptı.

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Stefano Napoleoni ve Batuhan Kırdaroğlu antrenmanda yer almadı.

Hakem Atilla Karaoğlan yöneteceği Göztepe-Fenerbahçe karşılaşması yarın saat 19.00'da Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak.

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