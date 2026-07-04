  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bakan Ersoy'dan deprem destek paylaşımı Venezuela'nın yanında olmayı sürdüreceğiz Sakarya'da ilk kez: Kültür ve sanat yolculuğu başladı! Hamaney'in cenazesinde intikam mesajları... Yüzbinlerce kişi kırmızı bayrak taşıdı! CHP’li Kemalist kadın sanki İzmir’in sahibi: ‘Burada kalanlar AK Partili olamaz’ Kamu kurumlarının adını kullanıp dolandırıyorlardı... Yakalandılar! Özgür Özel tüm tuşlara basıyor! Gece rakı sefası gündüz fetva seansı İran’dan Macron ve Starmer'e tepki Hürmüz askeri geçit tören alanı değil Mustafa Varank’tan Çifte Standart Tepkisi! 'Mustafa Kemal ve Alevilere gelince öyle İslam'a gelince böyle!' Yolsuzluğa Kılıf Arayanlara Sert Cevap: Babam Rahmet İstedi, Peki Faruk Bey! 7 Milyar nerede Ahbap?
Sağlık Gözlerine torunu ışık oldu: 79 yaşında yeniden görmeye başladı
Sağlık

Gözlerine torunu ışık oldu: 79 yaşında yeniden görmeye başladı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Gözlerine torunu ışık oldu: 79 yaşında yeniden görmeye başladı

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde görevli Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Nevzat Ay, katarakt nedeniyle yıllardır göremeyen 79 yaşındaki anneannesi Fehmiye Yılmaz’ı ameliyat ederek yeniden görmesini sağladı.

Nevzat Ay’nde gerçekleştirilen operasyonda, Fehmiye Yılmaz’ın sol gözündeki katarakt başarıyla alındı. Uzun süredir görme problemi yaşayan Yılmaz’ın, ameliyat korkusu nedeniyle tedavisini ertelediği öğrenildi.

 

Hem doktor hem torun olarak ameliyatta bulunmanın kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını belirten Opr. Dr. Nevzat Ay, "Anneannem katarakt nedeniyle sol gözünde ciddi görme kaybı yaşıyordu. Ancak ameliyat olmaktan çekindiği için tedavisini sürekli erteliyordu. Yaptığımız görüşmeler ve telkinler sonucunda ameliyat olmaya karar verdi. Operasyonun başarılı geçmesi ve yeniden sağlığına kavuşması, hem bir doktor hem de torunu olarak bana büyük mutluluk verdi" dedi.

Başarılı geçen operasyon sonrası sağlığına kavuşan Fehmiye Yılmaz ise torununun kendisini ameliyat etmesinden büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Uzun zamandır gözümden rahatsızdım. Ameliyattan korktuğum için bugüne kadar bekledim. Torunumun beni ameliyat etmesi ve yeniden sağlığıma kavuşmam benim için büyük bir mutluluk oldu. Kendisiyle gurur duyuyorum" diye konuştu.
Ameliyatın ardından Yılmaz’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan MR ve tomografi açıklaması
Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan MR ve tomografi açıklaması

Gündem

Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan MR ve tomografi açıklaması

MSB'dan 'askeri hastaneler' açıklaması: Askeri sağlık sistemi güncelleniyor...
MSB'dan 'askeri hastaneler' açıklaması: Askeri sağlık sistemi güncelleniyor...

Gündem

MSB'dan 'askeri hastaneler' açıklaması: Askeri sağlık sistemi güncelleniyor...

Sağlık Sigortası Kurumu önerdi: 2009 sonrası doğanlara sigara satılması yasaklansın
Sağlık Sigortası Kurumu önerdi: 2009 sonrası doğanlara sigara satılması yasaklansın

Dünya

Sağlık Sigortası Kurumu önerdi: 2009 sonrası doğanlara sigara satılması yasaklansın

Yeni Kartal Ouattara, sağlık kontrolünden geçti
Yeni Kartal Ouattara, sağlık kontrolünden geçti

Spor

Yeni Kartal Ouattara, sağlık kontrolünden geçti

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23