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Ekonomi Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da! İşte tam kapanmadan olumsuz etkilenen esnafın istekleri
Ekonomi

Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da! İşte tam kapanmadan olumsuz etkilenen esnafın istekleri

Türkiye 17 günlük tam kapanmanın ardından kademeli normalleşme sürecine girdi. Esnaf ise gözünü kulağını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağı destek paketlerine çevirdi. Pandemi sürecinden olumsuz etkilenen esnaf, hükümetten tam kapanmanın tekrar olmaması, hibe desteği, borç ertelemesi ve SGK borçlarına yönelik kolaylıklar tanınması gibi bir dizi talepte bulunuyor.

Yeniakit Publisher
2021-05-17 14:05:00 -
Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da! İşte tam kapanmadan olumsuz etkilenen esnafın istekleri

Kovid-19 ile mücadelesinde bir yandan aşılama çalışmalarını sürdüren Türkiye, virüs yayılımının başlangıcından beri bir dizi tedbiri de hayata geçirdi. Bu kapsamda Türkiye genelinde 29 Nisan Perşembe günü başlayan tam kapanma bu sabah saat 05.00 itibariyle sona erdi. "Tam kapanma" tedbirlerinin ardından Türkiye, 1 Haziran'a kadar sürecek "kademeli normalleşme" dönemine girdi.

Erdoğan'ın esnaf için yeni müjdeler vermesi bekleniyor

Salgın sürecinde toplumun tüm kesimlerine yönelik destek paketlerini uygulamaya alan Türkiye'de kademeli normalleşme dönemine geçişle yeni destek paketlerinin açıklanması gündemde. Alınan tedbirler dolayısıyla sıkıntı yaşayan kesimleri rahatlatıcı destek paketleri açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, bugün de Kabine Toplantısı'nın ardından yapacağı millete sesleniş konuşmasında esnafa yönelik yeni destekleri içeren müjdeler vermesi bekleniyor.

Esnafın talepleri

Esnaf ise hükümetten bir dizi talepte bulundu. Esnafın taleplerinin başında tam kapanmanın bir daha olmaması geliyor. Tam kapanmanın bir daha olması halinde ise zararın devlet tarafından karşılanması talep edildi.

Borç ya da faizli erteleme yerine doğrudan karşılıksız destekte bulunulması esnaf tarafından istenen bir diğer talep olarak öne çıktı.

Esnaflar dükkanlarını açamadıkları için aldıkları borçları ödeyememekten yakınırken mevcut borçların yıl sonuna kadar faizsiz olarak ertelenmesini istedi.

SGK prim borçlarına yönelik de esnaflar Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kolaylık istiyor.

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