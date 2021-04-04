Ramazan ayına az bir süre kalan oruç ibadetini yerine getirecek olan Müslümanlar konuya ilişkin aramalarını genişletti. Oruç ibadetine ilişkin bazı soruların yanıtlarını arayan Müslümanlar, konuya ilişkin detayları sorguluyor. Oruç ibadetiyle ilgili merak edilen bir diğer konu da göz damlası kullanmanın orucu bozup bozmadığı oldu. Peki, Göz damlası kullanmak orucu bozar mı?

Göz damlası kullanmak orucu bozar mı?

Uzman göz doktorlarından alınan bilgiler kapsamında, göze damlatılan ilaç miktar olarak çok azdır. (1 mililitrenin 1/20’si olan 50 mikrolitre) Bunun bir kısmı gözün kırpılmasıyla dışarıya atılırken bir kısmı ise gözde, göz ile burun boşluğunu birleştiren kanallarda ve mukozasında mesamat yolu ile emilerek vücuda alınır. Damlanın yok denilebilecek kadar çok az bir kısmının, sindirim kanalına ulaşma ihtimali bulunur. Bu bilgiler ışığında değerlendirildiğinde, göz damlası orucu bozmamaktadır.