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Kadın - Aile Göz altı morlukları doğal olarak nasıl geçer? Ne iyi gelir? Gözaltı kremi ihtiyacı: 35 yaş civarında anti - age şart...
Kadın - Aile

Göz altı morlukları doğal olarak nasıl geçer? Ne iyi gelir? Gözaltı kremi ihtiyacı: 35 yaş civarında anti - age şart...

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Göz altı morlukları doğal olarak nasıl geçer? Ne iyi gelir? Gözaltı kremi ihtiyacı: 35 yaş civarında anti - age şart...

Bu doğal çözüm ile gözlerinizin altında bulunan morluklara bir gecede son verin. Tüm gün etkili olan bu çözüm 24 saatte bir son verilmesi gerekiyor. Gün içinde kullanılan bu maske korumayı sağlıyor. 35 yaş civarında peptitler, hyalüronik asit, kafein ve hafif yaşlanma karşıtı aktifler şart. Bugün sizlere ciltte sıkılık kaybını hedefleyen ve yaşlanma belirtilerine karşı etkili olan anti age kremleri paylaşacağız.

Göz altındaki morlukların oluşumunun ardındaki temel nedenlerden bazıları kalıtım, yaşlanma, kuru cilt, uzun süreli ağlama, bilgisayar önünde uzun saatler boyunca çalışma, zihinsel veya fiziksel stres, uyku eksikliği ve sağlıksız beslenme şeklindedir. Farklı yaş gruplarındaki erkekler ve kadınlarda göz altındaki morarmalar görülebilir.


Bu doğal güçlü çözüm ile göz altındaki morlukları sadece bir gece içinde son verin!

Göz altı morlukları maskesi için gerekli malzemeler:

  • 1 Tatlı kaşığı taze salatalık suyu
  • 1 Tatlı kaşığı bal
  • 1 Çay kaşığı taze rendelenmiş patates

Göz altı morluklarına iyi gelen doğal maskenin hazırlanışı ve uygulanışı;

Tüm malzemeleri iyice karıştırın. Maskeyi temiz bir cilde sürün ve 20 dakika bekletin. Cildinizi soğuk su ile durulayın ve daha sonra bir göz kremi uygulayın.

35 yaşından sonra cildin kolajen desteğine ve daha güçlü içeriklere ihtiyacı artar.

Ciltte sıkılık kaybını hedefleyen ve yaşlanma belirtilerine karşı etkili olan anti age kremler

Göz altında bulunan koyu halkalar ciddi bir cilt problemi değildir, ancak göz altında bulunan bu morluklar insanların yorgun, bitkin, sağlıksız ve daha yaşlı görünmelerine neden olur. Bu kolay ve doğal ev çarelerini kullanarak gözlerinizin altında bulunan ve göze hoş gelmeyen morluklardan kolayca kurtulabilirsiniz. 35 yaş civarında göz çevresinde ilk ince çizgiler belirir, nem kaybı artar ve yorgunluk izleri daha kalıcı hale gelebilir. Bu dönemde peptitler, hyalüronik asit, kafein ve hafif yaşlanma karşıtı aktifler içeren kremler tercih edilmelidir.

peptitler;


Göz altı peptitleri, proteinlerin küçük yapı taşları olan amino asit zincirleridir. Göz çevresindeki ince cilde uygulandığında hücrelere kolajen üretmeleri için sinyal verir, ince çizgileri azaltır, torbalanma ve morluk görünümünü hafifletmeye yardımcı olur.

NOT: Kafein ve hafif yaşlanma karşıtı aktifler içeren kremler; cildi canlandırmak, kan dolaşımını hızlandırmak ve ince çizgileri azaltmak için idealdir. Kafein özellikle göz altı torbalarını ve yorgunluk izlerini hedeflerken, hyalüronik asit, peptitler ve niasinamid gibi hafif aktifler cildi yormadan nemlendirir ve yaşlanma belirtilerini geciktirir.

Hyaluronik asit, vücutta doğal olarak bulunan, ağırlığının bin katına kadar su tutabilen bir nem molekülüdür.

Göz altı morlukları doğal olarak nasıl geçer?

Göz altı morluklarını doğal yollarla hafifletmek için soğuk kompres uygulamak, bitki çaylarından yararlanmak ve cildi doğru besinlerle nemlendirmek en etkili yöntemlerdir.

Göz altı morluğuna soğuk kompres uygulamak, yeterli uyumak ve nemlendirici kullanmak iyi gelir. Göz altı morluklarını doğal yollarla azaltmak için soğuk kompres, salatalık dilimleri, patates suyu, yeşil çay poşetleri ve yeterli su tüketimi etkilidir. 35 yaş civarında cilt inceldiği için hyaluronik asit, C vitamini ve peptit içeren nemlendirici göz altı kremleri kullanmak kırışıklıkları ve renk eşitsizliğini önlemeye yardımcı olur.

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