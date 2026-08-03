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Gündem Almanya Yüksek Mahkemesi kararı açıkladı! İsrail ile Nazi rejimini kıyaslayan paylaşıma beraat geldi!
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Almanya Yüksek Mahkemesi kararı açıkladı! İsrail ile Nazi rejimini kıyaslayan paylaşıma beraat geldi!

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Almanya Yüksek Mahkemesi kararı açıkladı! İsrail ile Nazi rejimini kıyaslayan paylaşıma beraat geldi!

Almanya’da Yüksek Mahkeme İsrail'in Gazze'deki saldırılarını Nazi yönetimiyle kıyaslayan sosyal medya paylaşımlarına ilişkin emsal bir karara imza attı. Mahkeme söz konusu paylaşımların ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine karar vererek sanığın beraatine hükmetti.

Almanya'da hukuk alanında yayımlar yapan bir internet sitesinde yer alan haberde, sosyal medya hesabından 2023 ve 2024 yıllarında Nazi sembolleri ve gamalı haç kullanarak İsrail'in Gazze'ye saldırılarını eleştiren iki paylaşım yapan kişiyle ilgili mahkeme kararı gündeme geldi.

Rheinland-Pfalz Eyalet Yüksek Mahkemesi (OLG Zweibrücken), 24 Haziran 2026 tarihli kararında, sembollerin Nazi ideolojisini övmek amacıyla değil, İsrail'e yönelik sert siyasi eleştiri kapsamında ve Nazi suçlarını açıkça kınayan bağlamda kullanıldığını belirtti.

İfade özgürlüğünün korunması gerektiği vurgulanan kararda, Nazi sembollerinin her kullanımının otomatik olarak suç oluşturmayacağı ifade edildi.

Kararda, sosyal medya hesabından 2023 ve 2024 yıllarında iki paylaşım yapan bir kişinin ilk paylaşımında İsrail'in Gazze saldırılarını Nazi Almanyası'nın yöntemleriyle karşılaştıran bir tabloya ve İsrail bayrağı ile NSDAP (Nazi) bayrağının birleştirildiği bir fotoğrafa yer verdiğine dikkat çekildi.

İkinci paylaşımda ise ortasında gamalı haç bulunan Davut Yıldızı ile Gazze'deki saldırıları betimleyen bir görsel kullanan kişinin paylaşımlarda "Free Palestine" ve "Gaza Under Attack" etiketlerine yer verdiği belirtildi.

Ludwigshafen Asliye Mahkemesinin anayasa karşıtı örgütlerin sembollerini kullanma suçundan söz konusu kişiyi iki ayrı davada toplam 2 bin 400 avro para cezasına çarptırdığı hatırlatıldı.

 

"NAZİ İDEOLOJİSİNİ ÖVME YA DA YAYMA AMACI TAŞIMIYOR"

Yüksek Mahkeme, gamalı haç kullanılmış olmasına rağmen somut olayda bunun Nazi ideolojisini övme ya da yayma amacı taşımadığına karar verdi.

Kararda, kullanılan görsellerin Nazi ideolojisini desteklemek yerine ona açık ve belirgin biçimde karşı çıktığının ilk bakışta anlaşılabildiği belirtildi.

Mahkeme, Nazi sembollerinin kullanımını yasaklayan Alman Ceza Kanunu'nun 86a maddesinin ifade özgürlüğü dikkate alınarak dar yorumlanması gerektiğini vurguladı.

Bir sembolün, Nazi ideolojisini eleştirmek veya reddetmek amacıyla açık biçimde kullanılması halinde suçun oluşmayacağını ifade etti.

Kararda ayrıca söz konusu paylaşımların halkı kin ve düşmanlığa tahrik ya da Holokost'u önemsiz gösterme suçlarını da oluşturmadığı belirtildi.

Mahkeme, paylaşımların İsrail hükümetinin Gazze'deki askeri operasyonlarına yönelik sert eleştiri niteliğinde olduğunu, Yahudileri hedef almadığını ve kamu barışını bozacak nitelik taşımadığını değerlendirdi.

Mahkeme, ikinci paylaşım bakımından da gamalı haç ile Davut Yıldızı'nın birlikte kullanılmasının Nazi ideolojisine açık bir karşı duruş sergilediğini, bu nedenle ceza hukuku kapsamında değerlendirilemeyeceğini belirterek, sanığın her iki suçlamadan da beraatine karar verdi.

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