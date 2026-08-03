Her sabah tahine bir iki damla limon sıkıp tüketmek bu işe yarayacak: Altından daha değerli! Yemekten sonra yerseniz...

Bağırsak dostu yağlar içeren tahinle birlikte tüketildiğinde ise sindirim sisteminin düzenlenmesine katkı sağlayabileceği, şişkinlik ve hazımsızlık gibi sorunların azalmasına destek olabileceği ifade ediliyor. KALP SAĞLIĞINI DESTEKLEYEN ÖZELLİKLER Sağlıklı yağlar bakımından zengin olan tahinin kolesterol seviyelerinin dengelenmesine katkı sağlayabileceği belirtiliyor. Limonun içerdiği antioksidanlarla birlikte değerlendirildiğinde, bu karışımın kalp ve damar sağlığını destekleyen doğal seçeneklerden biri olduğu ifade ediliyor. GÜN BOYU ENERJİ SAĞLAMAYA YARDIMCI OLABİLİR Sürekli yorgunluk ve halsizlik hissedenler için tahin ve limon karışımının enerji seviyesini destekleyebileceği belirtiliyor. Tahinin içerdiği sağlıklı yağlar ile limondaki C vitamininin birlikte etkisi sayesinde gün içinde daha zinde hissedilmesine katkı sağlayabileceği ifade ediliyor. Uyarı: Tahin ve limon karışımı doğal bir beslenme alternatifi olarak öne çıksa da her bireyin sağlık durumu ve ihtiyaçları farklılık gösterebiliyor. Bu nedenle karışımı düzenli olarak tüketmeye başlamadan önce doktora danışılması tavsiye ediliyor.