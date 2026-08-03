Her sabah tahine bir iki damla limon sıkıp tüketmek bu işe yarayacak: Altından daha değerli! Yemekten sonra yerseniz...
Sabah kahvaltılarında herkesin severek tüketilen Tahin hakkında inanılmaz bir karışımı sizlerle paylaşacağız.Tahin ve limon karışımı içerdiği vitamin, mineral ve sağlıklı yağlarla güne enerjik başlamaya yardımcı olabilecek doğal seçeneklerden biri olarak gösteriliyor. Düzenli tüketimin sindirim, demir emilimi ve kalp sağlığı üzerinde destekleyici etkiler sağlayabileceği belirtilirken, tüketim öncesinde doktora danışılması öneriliyor.