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Gündem İstanbul Büyükçekmece'de korkutan olay! Toprak kayması meydana geldi, ekipler teyakkuza geçti!
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İstanbul Büyükçekmece'de korkutan olay! Toprak kayması meydana geldi, ekipler teyakkuza geçti!

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İstanbul Büyükçekmece'de henüz belirlenemeyen bir nedenle dehşet verici bir toprak kayması meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Büyükçekmece'de toprak kayması meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Toprak altında mahsur kalanların kurtarılması için çalışma başlatıldı.

SAHİL YOLU KAPANDI

Olay, Büyükçekmece Mimar Sinan Sahil’de yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sahil ile binalar arasında bulunan toprak kısmında göçme yaşandı. Kayan toprak, sahil yolunu kısmen kapattı.

ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

O sırada sahilde olan vatandaşlar panik yaşadı. İhbar üzerine polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi. Toprak altında kalanların olduğu öğrenilirken, ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

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