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Dünya Karadeniz'de sıcak saatler! Rusya Ukrayna'nın ulaşım altyapısına saldırı düzenledi
Dünya

Karadeniz'de sıcak saatler! Rusya Ukrayna'nın ulaşım altyapısına saldırı düzenledi

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Karadeniz'de sıcak saatler! Rusya Ukrayna'nın ulaşım altyapısına saldırı düzenledi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun kullandığını öne sürdüğü ulaşım altyapısını hedef aldığını duyurdu.

Rusya, Ukrayna’nın askeri sevkiyatlarında kullanıldığını ileri sürdüğü liman ve deniz ulaşım hattına peş peşe saldırılar düzenledi.

 

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna’daki faaliyetleriyle ilgili bilgi paylaşıldı.

 

Açıklamada, Rus ordusunun, Ukrayna ordusu için kullanılan ulaşım altyapısına yönelik saldırıları sürdürdüğü, bu kapsamda gün içinde Nikolayev (Mıkolayiv) Limanı’nda altyapı unsurları, askeri yükler taşıyan 2 kuru yük gemisi ve deniz römorkörünün vurulduğu kaydedildi.

 

Karadeniz'de de kuru yük gemisinin hedef alındığı aktarılan açıklamada, saldırılarda insansız hava araçlarının (İHA) kullanıldığı ifade edildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, bugün Ukrayna'nın Odessa ve Nikolayev limanlarındaki hedefler ile Karadeniz'de askeri malzeme taşıyan bir kuru yük gemisinin vurulduğunu bildirmişti.

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