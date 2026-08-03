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Gündem Kuyumcuya giden damat şok oldu! Altın kurdelesi ile madeni 5 liralık takı
Gündem

Kuyumcuya giden damat şok oldu! Altın kurdelesi ile madeni 5 liralık takı

Yeniakit Publisher
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Kuyumcuya giden damat şok oldu! Altın kurdelesi ile madeni 5 liralık takı

Denizli'de yeni evlenen çift, düğünün ardından kendilerine takılan altınları bozdurmak amacıyla kuyumcuya gitti. Kuyumcunun takıları incelediği sırada fark ettiği inanılmaz detay, damadı şaşkına çevirdi. Takıların arasına, üzerine kırmızı kurdele bağlanarak çeyrek altın süsü verilmiş madeni 5 TL karıştırıldığı ortaya çıktı.

Denizli’de yeni evlenen bir çift, düğünün ardından takılan altınları bozdurmak amacıyla kuyumcunun yolunu tuttu. Kuyumcunun altınları incelediği sırada fark ettiği bir detay, damadı adeta şaşkına çevirdi. Takıların arasında, üzerine kırmızı kurdele bağlanarak çeyrek altın süsü verilmiş madeni bir 5 TL olduğu ortaya çıktı.

DÜĞÜN VİDEOLARINI İNCELİYOR

Düğün hengamesinde durumu fark edemeyen ve kuyumcu tezgahında gerçekle yüzleşen damat, yaşananlar karşısında neye uğradığını şaşırdı. Madeni 5 TL’nin renk ve tasarım olarak çeyrek altını andırmasını fırsat bilen davetlinin kim olduğunu belirlemek için çiftin düğün videolarını incelemeye aldığı öğrenildi.

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