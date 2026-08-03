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Ekonomi Bir sigara grubuna daha zam geldi! İşte yeni fiyat listesi
Ekonomi

Bir sigara grubuna daha zam geldi! İşte yeni fiyat listesi

Yeniakit Publisher
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Bir sigara grubuna daha zam geldi! İşte yeni fiyat listesi

Sigara fiyatlarındaki artış ağustos ayında da devam etti. Bir sigara grubunda bütün ürünlere 10 liralık zam gelirken, listedeki paketlerin satış fiyatı 110 TL’ye çıktı.

Haziran ayında başlayan sigara zammı dalgasına bir yenisi daha eklendi. Türkiye Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar’ın paylaştığı yeni listeye göre, bir sigara grubunda fiyatlar yeniden güncellendi.

 

Bütün paketler aynı fiyata çıktı

Yapılan son artışla birlikte söz konusu gruptaki tüm sigaralara 10 TL zam uygulandı. Yeni tarifede grupta yer alan ürünlerin tamamı 110 TL’den satışa sunulacak.

 

Böylece aynı gruptaki farklı ürünler, zam sonrası raflarda tek fiyat üzerinden yer alacak.

 

Yeni fiyatlar 4 Ağustos’ta başlayacak

Paylaşılan listeye göre zamlı tarife 4 Ağustos 2026 itibarıyla geçerli olacak. Sigara fiyatlarında haziran ayında başlayan artışların ağustos ayında da sürmesi, tiryakilerin bütçesine yeni yük getirdi.

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