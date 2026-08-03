Şehit aileleri ve gazileri sevindiren kanun teklifi Meclis’e sunuldu!

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, beraberinde TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ve MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ile Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin bağımsızlığı ve "Terörsüz Türkiye" sürecinde şehit ve gazilerin fedakarlıklarının önemini vurguladı.

Şehit ailelerini ve gazileri emanet olarak gördüklerini, onların taleplerini her zaman dikkate aldıklarını ifade eden Gül, hükümetleri döneminde daima şehit ailelerinin ve gazilerin yanında olmayı bir borç ve görev bildiklerini belirtti.

Kanun teklifini Cumhur İttifakı olarak sunduklarını bildiren Gül, "Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının erbaş ve erler dahil askeri personeline, Milli İstihbarat Teşkilatı personeline, emniyet teşkilatımızın emniyet hizmetleri sınıfına mensup olanlarına, güvenlik korucuları ve askeri öğrencilerin sorunlarına bir çözüm olmayı hedefleyen bu kanun teklifimizi Meclis Başkanlığı'mıza verdik" diye konuştu.

HER ZAMAN YANLARINDA OLACAĞIZ

Teklifin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür eden Gül, şunları söyledi:

"Arkadaşlarımız 2 yıldır çok yoğun şekilde çalışarak gazilerimizin, şehit ailelerimizin sorunlarına, yaralarına merhem olmaya çalıştılar. Gazilerimiz, şehit ailelerimiz bize emanettir. Bu istismar edilecek bir konu değil. Birileri dedi diye değil, buna inandığımız için, milletimizin emaneti olduğunu düşündüğümüz için her zaman onların yanında olduk ve her zaman onların yanında olmaya devam edeceğiz. Bu ne ilktir ne de sondur. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonraki alanlarda da elbette her zaman onların yanında olacağız."

Düzenlemenin içeriğine ilişkin bilgi veren Gül, şöyle dedi:

ŞEHİT ANNE VE BABALARINA ASGARİ GELİR GÜVENCESİ

"Şehitlerimizin anne ve babalarına ilişkin bir düzenleme söz konusu. Vazife malullerinden hayatlarını kaybedenlerin ve şehitlerimizin anne ve babalarına bağlanacak toplam aylık tutarına ilişkin asgari gelir güvencesi getiriyoruz bu kanun düzenlemesiyle. Yine malul sayılmayan gazilere ilişkin bir düzenlememiz var. Terörle mücadele eden kahramanlarımızın yıllara sari bir sorunu var. Şarapnel parçası gelmiş, vücuduna mermi isabet etmiş ama gazi sayılmayan, terörle mücadele esnasında ateşli silahlar gelmiş vücuduna ama gazi sayılmayan bir kesimin sorunu vardı. Burada malul sayılmayan personele aylık bağlamaya ilişkin bir düzenleme getiriyoruz. 1005 sayılı Kanun kapsamındakilere sağlanan haklardan yararlanmasını burada düzenliyoruz. Yani gazilik ünvanı veriyoruz, aylık veriyoruz ve sosyal haklarını güçlendiriyoruz. Yine bakıma muhtaç gazilerimizle ilgili gazi ve vazife malullerine yapılan evde bakım desteğini artırıyoruz. Böylelikle gazilerimizin hayat standartlarını yükseltmeyi amaçlıyoruz."

AYLIKLARI ARTIRIYORUZ

15 Temmuz gazilerine ilişkin de düzenleme yapıldığını dile getiren Gül, "Yaralanan kamu görevlileri ve sivillerden malul olmayan, sayılmayan veya derece tespiti yapılmayan gazilerimize aylık bağlamaya ilişkin bir düzenleme getiriyoruz. Yine er gaziler, korucular, askeri öğrenciler ve sivillere ilişkin bir düzenleme 3713 sayılı Kanun kapsamında vazife malulü olan, bu vatan için canını, vücudunu siper ederek gazi olan erbaş ve erlerle güvenlik korucularının, askeri öğrencilerin ve sivillerin aylıklarını artıran bir düzenlemeyi getiriyoruz" ifadesini kullandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Gül, "Bu kanun teklifiyle şehitlerimizin anne ve babalarına, malul sayılmayan gazilerimize, bakıma muhtaç gazilerimize, er gaziler, korucular, askeri öğrenciler ve sivillere, 15 Temmuz gazilerimize, vazife ve harp malullerine, 684 sayılı KHK kapsamında malul sayılmayanlara yönelik sorunları çözüyoruz" dedi.