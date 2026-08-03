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Kadın - Aile Acıbadem kurabiyesi: En güzel yol! Zor değil kolaylka, 3 yumurta ile yapılacak, ev mis kokacak!
Kadın - Aile

Acıbadem kurabiyesi: En güzel yol! Zor değil kolaylka, 3 yumurta ile yapılacak, ev mis kokacak!

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Acıbadem kurabiyesi: En güzel yol! Zor değil kolaylka, 3 yumurta ile yapılacak, ev mis kokacak!

En güzel kurabiyeleri yapmak için yöntem, bir yol üç yumurta ile yapılacak. Misafir ağırlamak zorunda kalanlar artık, misafirler Acıbadem kurabiyesi ile karşılanacak. Bu kurabiyeyi yapmak çocukları da sağlıklı beslemeye yardımcı olabilir. Kurabiyenin kokusu yayılarak ortam mis gibi olacak...

En güzel Acıbadem kurabiyesi.

Malzemeler:135 gr badem (fındık da kullanabilirsiniz)

3 adet yumurta akı.
1 su bardağı şeker.
1 tatlı kaşığı nişasta.
3 damla limon suyu.

Yapılışı: 135 gram badem robotta çekilip yarısı tencereye alınır. Tencere ocağın en küçük gözüne koyulur. Bademlerin üzerine 3 yumurtanın akı ve 1 su bardağı şeker eklenir. Kısık ateşte yaklaşık 13-15 dakika, şeker eriyene kadar devamlı karıştırılır. Kalan bademler de eklenip yaklaşık 5-6 dakika daha karıştırılır. Kurabiye harcı ocaktan alınır ve pişirmeyi durdurmak için tencerenin tabanı soğuk suya tutulur. Kurabiye harcının üzerine 3 damla limon suyu sıkılır ve 1 tatlı kaşığı nişaşta eklenip karıştırılır. Hazırlanan harç, yağlı kağıt serilmiş tepsiye 1’er tatlı kaşığı kadar dökülerek yerleştirilir. Üzerlerine 1’er tane badem koyulur. Kurabiyeler önceden 140 derecede ısıtılmış fırında üzerleri kuruyana kadar pişirilir. Afiyet olsunn.

 

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