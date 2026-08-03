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Dünya ABD Başkanı Trump: Hürmüz'ü tamamen kontrol ediyoruz
Dünya

ABD Başkanı Trump: Hürmüz'ü tamamen kontrol ediyoruz

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ABD Başkanı Trump: Hürmüz'ü tamamen kontrol ediyoruz

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, "Hürmüz Boğazı'nı tamamen kontrol ediyoruz" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, açıklamalarda bulundu.

Trump, Hürmüz Boğazı’nın tamamen ABD tarafından kontrol edildiğini belirtti.

 

Trump şu ifadeleri kullandı:

"Biz istemediğimiz sürece İran’a hiçbir şey geçemez, bir anlaşma ya da tam teslimiyet sağlanmadıkça hiçbir şey geçmeyecek"

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