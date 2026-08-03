Kuyruk yağının hiç duymadığınız 6 faydası: Sebebi duyanları şaşırttı.. Uzun ömürün sırrı sofranızda

Kuyruk yağı faydası hakkında merak ettiğiniz pek çok soru işaretini gidermek için daha fazla zaman kaybetmeyin ve bu yazımızı sonuna kadar okuyun. Asırlardır tüketilen kuyruk yağı, tepeden tırnağa kadar yenileyici özelliklere sahip. Bakalım, kuyruk yağının ne gibi faydaları varmış? Kuyruk Yağı Nedir? Kuyruk yağı, hayvanların kuyruk sokumunda yer alan yağlı bir et parçasıdır. İç yağı, don yağı isimleriyle kasaplarda satılmaktadır. Kuyruk yağı, bazı yemeklerde yağ olarak ve lezzet vermesi amacıyla kullanılır. Sadece gıda alanında değil, mum ve sabun yapımında da kuyruk yağından faydalanılır. Küçükbaş hayvanlarından alınan kuyruk yağının neredeyse `’lık bir kısmı doymamış yağ asitlerinden oluşmaktadır. Hayvansal yağlardan biri olan kuyruk yağı, sağlık için çeşitli faydalara sahiptir. Özellikleri ile pek çok beslenme uzmanının ve doktorların dikkatini çekmiştir. Cilt bakımında da yeri olan kuyruk yağı cilde sürülür mü diye düşünebilirsiniz. Doğrudan cilde uygulanması önerilmemektedir. Kuyruk yağı bazı kozmetik ürünlerinin yapısında yer alır. Çok az miktarda olacak şekilde bazı maskelere eklenebilir.