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Kuyruk yağının hiç duymadığınız 6 faydası: Sebebi duyanları şaşırttı.. Uzun ömürün sırrı sofranızda

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Kuyruk yağının hiç duymadığınız 6 faydası: Sebebi duyanları şaşırttı.. Uzun ömürün sırrı sofranızda

Vücut fonksiyonlarının yeterli düzeyde çalışması için uzmanlar sağlıklı yağ tüketilmesini önermektedir. Size bu yolda yardım edecek besinlerden biri de meğer et kadar destek olan kuyruk yağı. Alternatif olarak gösterilen kuyruk yağı sağlıklı ve uzun yaşam için faydalı görülmektedir. Peki bu kadar faydalı olmasının sebebi nedir? İşte merak konusu olan kuyruk yağının hiçbir yerde duyulmayan o faydalar...

#1
Foto - Kuyruk yağının hiç duymadığınız 6 faydası: Sebebi duyanları şaşırttı.. Uzun ömürün sırrı sofranızda

Vücut fonksiyonlarının yeterli düzeyde çalışması için uzmanlar sağlıklı yağ tüketilmesini önermektedir. Omega yağları açısından zengin olan bitkisel yağlarla beraber bazı hayvansal yağların da tüketilmesi, sağlık için faydalı görülmektedir. Her besini ölçülü miktarda alarak, organların faaliyetlerini sürdürmesine destek olabilirsiniz. Size bu yolda yardım edecek besinlerden biri de et kadar faydalı olan kuyruk yağı olacaktır.

#2
Foto - Kuyruk yağının hiç duymadığınız 6 faydası: Sebebi duyanları şaşırttı.. Uzun ömürün sırrı sofranızda

Kolajen Üretimi Sağlar! Kuyruk yağını tüketen kişilerde cilt hasarının daha az görüldüğü tespit edilmiştir. Hücre oluşumunu destekleyen kuyruk yağı, cilt sağlığını en verimli şekilde korumaktadır. Eski dönemlerde kuyruk yağı tüketen insanların daha uzun yaşadığı ve cilt hastalıklarından uzak kaldığı bilinir. Kalp Sağlığını Korur! Kuyruk yağı, kalp ve damar sağlığını koruyan yağlardan biridir. Damar tıkanıklığını önleyecek etkilere sahiptir. Vücut tarafından sindirilen ve faydalı şekilde kullanılan kuyruk yağı, kalp krizi riskini de önlemektedir.

#3
Foto - Kuyruk yağının hiç duymadığınız 6 faydası: Sebebi duyanları şaşırttı.. Uzun ömürün sırrı sofranızda

Kuyruk yağı faydası hakkında merak ettiğiniz pek çok soru işaretini gidermek için daha fazla zaman kaybetmeyin ve bu yazımızı sonuna kadar okuyun. Asırlardır tüketilen kuyruk yağı, tepeden tırnağa kadar yenileyici özelliklere sahip. Bakalım, kuyruk yağının ne gibi faydaları varmış? Kuyruk Yağı Nedir? Kuyruk yağı, hayvanların kuyruk sokumunda yer alan yağlı bir et parçasıdır. İç yağı, don yağı isimleriyle kasaplarda satılmaktadır. Kuyruk yağı, bazı yemeklerde yağ olarak ve lezzet vermesi amacıyla kullanılır. Sadece gıda alanında değil, mum ve sabun yapımında da kuyruk yağından faydalanılır. Küçükbaş hayvanlarından alınan kuyruk yağının neredeyse `’lık bir kısmı doymamış yağ asitlerinden oluşmaktadır. Hayvansal yağlardan biri olan kuyruk yağı, sağlık için çeşitli faydalara sahiptir. Özellikleri ile pek çok beslenme uzmanının ve doktorların dikkatini çekmiştir. Cilt bakımında da yeri olan kuyruk yağı cilde sürülür mü diye düşünebilirsiniz. Doğrudan cilde uygulanması önerilmemektedir. Kuyruk yağı bazı kozmetik ürünlerinin yapısında yer alır. Çok az miktarda olacak şekilde bazı maskelere eklenebilir.

#4
Foto - Kuyruk yağının hiç duymadığınız 6 faydası: Sebebi duyanları şaşırttı.. Uzun ömürün sırrı sofranızda

Kuyruk Yağının Hiç Duymadığınız 6 Faydası: 1) Kas ve Kemik Gelişimini Destekler. Kuyruk yağı asırlardır tüketilen bir besindir. Yapılan gözlemler sonucunda kuyruk yağını tüketen kişilerin kas ve kemik yapısının daha güçlü olduğu tespit edilmiştir. Kas ve kemik yapısını koruyan, kemik ağrılarını iyileştiren kuyruk yağı yemeklere güvenle eklenebilir. Kas yırtılması tedavisinde, kemik erimesine önlem amacıyla kuyruk yağı tüketilmesi önerilir. Bağışıklık Sistemini Güçlendirir! Kuyruk yağında omega yağ asitleri bulunur. Özellikle de yayla ve meralarda büyüyen küçükbaş hayvanların kuyruk yağı omega yağları asitleri bakımından zengindir. Bağışıklık sisteminin güçlü olmasında etkili olan kuyruk yağı, gelişme dönemindeki çocukları ve yetişkinleri hastalıklardan korur. Vücudu enfeksiyona karşı koruma altına alan kuyruk yağını, etli yemeklerle beraber tüketebilirsiniz.

#5
Foto - Kuyruk yağının hiç duymadığınız 6 faydası: Sebebi duyanları şaşırttı.. Uzun ömürün sırrı sofranızda

Ağrı Kesicidir! Kuyruk yağı romatizma ve eklem ağrılarını dindirecek kadar etkili bir yağdır. Kan dolaşımına katkısı sayesinde vücudun herhangi bir noktasında oluşan ağrıyı dindirir. Çok eski zamanlardaki insanların kuyruk yağı dize sarmak gibi bir alışkanlıkları vardı. Bu alışkanlık sayesinde romatizma ağrılarının geçtiğini düşünürlerdi. Kas, eklem, baş ağrısı gibi sorunları kuyruk yağı tüketerek önleyebilirsiniz. Boyun Fıtığına İyi Gelir! Kuyruk yağı ile fıtık tedavisi doğal yöntemle yapılmaktadır. Bunun için kuyruk yağını, eritip bal ve karabiberle karıştırmanız önerilir. Hazırlanan karışım boyun fıtığını hissettiğiniz bölgeye sürülür ve ardından kantaron yağı ile masaj yapılır.

#6
Foto - Kuyruk yağının hiç duymadığınız 6 faydası: Sebebi duyanları şaşırttı.. Uzun ömürün sırrı sofranızda

Doğal bir yöntemle boyun fıtığını iyileştirmek istediğinizde aklınıza kuyruk yağı gelmeli!

#7
Foto - Kuyruk yağının hiç duymadığınız 6 faydası: Sebebi duyanları şaşırttı.. Uzun ömürün sırrı sofranızda

Kuyruk Yağı Nasıl Eritilir? Kuyruk yağı oldukça katı bir kıvama sahiptir. Yemeklerde kullanıldığında belli bir ısıya maruz kalınca eriyebilir. Kuyruk yağını eritmek için şu adımları izleyebilirsiniz: Alınan kuyruk yağını kuşbaşı büyüklüğünde doğrayınız. Tencerenizi ısıtıp doğranan parçaları içine ekleyiniz. Dilerseniz teflon ya da granit tencere seçebilirsiniz. Bir müddet kuyruk yağının ısınmasını bekleyiniz. Bu esnada kuyruk yağı öncelikle suyunu bırakacak, ardından kızarmaya ve erimeye başlayacaktır. Erimenin son evresinde tencere içinde minik parçalar oluşacaktır. Bu parçalar kıkırdak kısmıdır. Yemeklerinizde yağını ve kıkırdak kısmını kullanabilirsiniz.

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