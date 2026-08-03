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Spor Eskişehirspor'dan hücum hattına genç takviye! Transfer resmen açıklandı!
Spor

Eskişehirspor'dan hücum hattına genç takviye! Transfer resmen açıklandı!

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Eskişehirspor'dan hücum hattına genç takviye! Transfer resmen açıklandı!

1. Lig temsilcilerinden Eskişehirspor, kadrosunu güçlendirme çalışmaları kapsamında hücum hattına önemli bir transfer gerçekleştirdi. Kırmızı-siyahlı ekip, Alanyaspor forması giyen 21 yaşındaki genç oyuncu Osman Arslantaş'ı renklerine bağladığını duyurdu.

3. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, 21 yaşındaki Osman Arslantaş’ı kadrosuna kattı.

Eskişehirspor, hücum hattına takviyede bulundu.

3. Lig temsilcisi, Alanyaspor'dan Osman Arslantaş'ı renklerine bağladı.

Eskişehirspor, Osman Arslantaş transferini resmen açıkladı.

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