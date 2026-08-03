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Dünya Şara ilk kez anlattı! Tüm bölge için gerekliydi
Dünya

Şara ilk kez anlattı! Tüm bölge için gerekliydi

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Şara ilk kez anlattı! Tüm bölge için gerekliydi

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, eski rejimin ortadan kaldırılmasının yalnızca Suriye açısından değil, bölgenin geleceği için de zorunlu olduğunu söyledi. Şara, askeri mücadele sürerken yeniden inşa ve ekonomik hazırlıkların da eş zamanlı yürütüldüğünü belirtti.

Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna konuşan Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, kişisel yaşamından siyasi düşüncelerinin şekillenmesine, eski rejime karşı yürüttüğü mücadeleden ülkenin yeniden inşa sürecine kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulundu.

Suriye’nin 7 bin yıllık geçmişi boyunca sahip olduğu toplumsal çeşitlilik üzerine inşa edildiğini vurgulayan Şara, ülkesini bölgenin kilit aktörlerinden biri olarak nitelendirdi.

GOLAN TEPELERİ’NE AİDİYET DUYGUSUNU ANLATTI

Şara, Golan Tepeleri’ne ilişkin aidiyet duygusunun çocukluk yıllarında oluşmaya başladığını söyledi. Bu bilincin, ailesi ve içinde yaşadığı toplumda sürekli dile getirilen söylemlerle şekillendiğini ifade etti.

Düşünce dünyasında Arap halklarının meselelerini merkeze alan milliyetçi söylemlerin etkili olduğunu belirten Şara, Arap milliyetçiliği ile İslami söylem arasında ortak noktalar bulunduğunu kaydetti.

İslam’ın, tarih boyunca ortaya çıkan farklı uygulama ve yorumlardan ayrı değerlendirilmesi gerektiğini dile getiren Şara, “İslam ile içinde farklı fikirler ve içtihatlar barındıran İslami tecrübeleri birbirinden ayırıyoruz.” dedi.

“REJİMİ ŞAM’IN İÇİNDEN DEVİRMEK İÇİN ÇALIŞTIM”

Geçmişteki farklı siyasi ve toplumsal tecrübelerden yararlandığını anlatan Şara, “Tüm tecrübelerden faydalandım ve rejimi Şam’ın içinden devirmek için çalışmaları organize etmeye başladım.” ifadelerini kullandı.

Mücadeleleri sırasında herhangi bir dış destek almadıklarını savunan Şara, kuşatma ve yoğun baskıya rağmen savaşın yanı sıra ekonomi ve yeniden inşa çalışmalarına da önem verdiklerini belirtti.

ASKERİ MÜCADELEYLE BİRLİKTE YENİDEN İNŞA HAZIRLIĞI

Eski rejimin varlığının yalnızca Suriye’yi değil, bütün bölgeyi etkilediğini dile getiren Şara, “Eski rejimin ortadan kaldırılması yalnızca Suriye için değil, tüm bölge için gerekliydi. Devrik rejimle mücadelede askeri boyuta odaklanırken, aynı zamanda yeniden inşa sürecinin hazırlıklarını da yürüttük.” diye konuştu.

Şara, İdlib ile eski muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde gerçekleştirilen çalışmaları uluslararası kamuoyuna anlatmaya önem verdiklerini aktardı. Bu amaçla medya kuruluşlarından ve bölgeye gelen yabancı heyetlerin ziyaretlerinden yararlandıklarını söyledi.

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