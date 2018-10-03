0553 313 94 23

Görür görmez ihbar ettiler… Şoför yolun ortasına bırakıp kaçtı

İSTANBUL Bağcılar'da gece saatlerinde seyir halinde giden kamyonun kasasında kaçakları gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri kamyonun kasasını açınca 42 Pakistan uyruklu kaçakla karşılaştı.

03 Ekim 2018 Çarşamba 06:30
Görür görmez ihbar ettiler… Şoför yolun ortasına bırakıp kaçtı

Olay Bağcılar'da gece saat 00:30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Esenler Caddesi üzerinde seyir halinde giden 34 OUY 57 plakalı kamyonun kasasındaki kaçakları gören vatandaşlar durumu hemen 155 polis ihbar hattına bildirdi.

Kamyonu durdurdu, kaçtı



Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri seyir halinde giden kamyonu durdurmak için megafonla anons yaptı. Bu sırada sürücü polisin geldiğini görünce kamyonu durdurup yaya olarak kaçtı. Kamyonun kasasını açan polis ekipleri, içeride balık istifi gibi doldurulmuş 42 kaçak ile karşılaştı.

Polis ekipleri kamyonu Bağcılar Polis Merkezi'ne götürdü. Polis ekipleri kaçan kamyonunun sürücüsünü yakalamak için çevrede çalışma başlattı. Polis ekiplerince yakalanan kaçakların Pakistan uyruklu oldukları öğrenildi. 42 kaçak karakoldaki işlemlerinin ardından İstanbul İl Göç İdaresi'ne gönderilecekleri oradan da sınır dışı edilecekleri öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Haber Tarihi: 03 Ekim 2018 Çarşamba 06:30
  1. İstanbul
  2. istanbul
  3. bağcılar
  4. kaçak
  5. kamyon

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TEM'de feci kaza! Takla attı, kurtulup kaçtı!
    1. TEM'de feci kaza! Takla attı, kurtulup..
    2. Çoğu kişi bilmiyor! Günlük 67 lira..
    3. ABD’yi böyle dolandırmışlar! 'Şeytani..
    4. İşte Erdoğan’ın Merkel’e verdiği o..
    5. Günün âyet ve hadisi
    6. S.Arabistan'ın İstanbul..
    7. Yerli malı logo raflarda yerini aldı
    8. Aile hekimlerinde yeni dönem
    9. FETÖ kasasını korku ele verdi
    10. Arınç Gül'e sahip çıktı ve çok sert..
    11. Sokak olaylarıyla başbakan olmuşu…..
    12. Görür görmez ihbar ettiler… Şoför..
    13. Esnaf ikiye bölündü… ‘Ekmek’ kavgası!
    14. 31 ülke için tehdit gibi açıklama… 40..
    15. Fırsatçılar oraya da el attı! Fiyatlar..
    16. ABD bu haberle kaynıyor! Trump'ı..
    17. Bomba iddia! Fenerbahçe'de Cocu'nun..
    18. Hıncal Uluç'tan Fenerbahçe yorumu:..
    19. Nihat Kahveci'den Ali Koç'a gönderme:..
    20. İşte Şampiyonlar Ligi'nde günün..
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    2018 KPSS DHBT sınav başvuruları ne zaman başlıyor?
    2018 KPSS DHBT sınav başvuruları ne zaman başlıyor?
    BİM A101 Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM A101 Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!

    Günün Karikatürü

    3 Ekim 2018
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı