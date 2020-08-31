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Dünya Görüntüler büyük tepki çekmişti! Yunanistan'dan geri adım
Dünya

Görüntüler büyük tepki çekmişti! Yunanistan'dan geri adım

Yunanistan'ın Meis adasına asker çıkarması büyük tepkilere neden oldu. Gelen tepkiler sonrası Atina'dan açıklama geldi.

Yeniakit Publisher
2020-08-31 18:32:00 -
Görüntüler büyük tepki çekmişti! Yunanistan'dan geri adım

Yunanistan’ın Akdeniz’deki provokasyonları devam ediyor. Son olarak Meis Adası’na asker çıkaran Atina yönetimi, gelen tepkiler üzerine bir açıklama yaptı.

Yunanistan Savunma Bakanlığı, Meis Adası’na turistler arasından gelen askerlerin görüntülerine ilişkin bir açıklama yaparak, ‘adada muhafız gücünün nöbet değişiminin yapıldığını’ duyurdu.

Açıklamanın devamında, ‘Nöbet değişimi Rodos adası üzerinden süregelen bir durumdur. Nöbet değişimi, gemi seferleriyle gerçekleşmektedir’ denildi.

Fransızların dünyaya duyurduğu görüntülerde, Yunan askerlerinin bir feribottan inerek adaya giriş yaptığı görülüyordu.

Yunanistan’ın açıklamaları tatmin etmese de Atina’nın hamlesi Türkiye’nin doğalgaz araştırmalarına karşı yapıldığı belirtiliyor.

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