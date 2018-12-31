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Görülmemiş olay! Bıktığı kocası için ilan verdi

Almanya'nın Hamburg şehrinde yaşayan bir kadın, kendisinden bıktığını söyleyerek kocasını, alışveriş sitesi eBAY'de satışa çıkardı.

31 Aralık 2018 Pazartesi 14:23
Görülmemiş olay! Bıktığı kocası için ilan verdi

Almanya'da yaşayan bir kadın, açık artırma usulü alışveriş sitesi eBay'de kocası için ilan verdi: 18 euro, pazarlığa açık, takas yok...

Almanya'nın Hamburg şehrinde yaşayan ve eBay'de 'Dorte L' kullanıcı adını kullanan kadın, ilanda 7 yıldır evli olduğu kocasından bıktığını ve artık kendisini ona ait hissetmediğini belirtti.

'Kullanılmış eş' başlığıyla ilan açan Dorte L, açıklama kısmına ise "Noel'in ilk iki gününde, artık birbirimize ait olmadığımızı fark ettim. Kocamdan vazgeçmek istiyorum. Fiyat pazarlığa açık. Ama takas yok" yazdı.

"Eğlence için yaptım"

İlanın Abendblatt gazetesine çıkana kadar kocasının olaydan haberi olmadığını belirten kadın, "İlan çok iyi karşılandı. Çok olumlu geri dönüşler aldım. Amacım dramatik bir şey yapmak değildi, eğlence içindi" dedi.

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Haber Tarihi: 31 Aralık 2018 Pazartesi 14:23
  1. Almanya
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