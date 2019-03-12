Görülmemiş olay! ABD'li konsolosluk çalışanı İstiklal Marşını seslendirdi ABD Büyükelçiliği, İstiklal Marşı'nın kabulünün 98'inci yılı anısına sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Paylaşımda, konsolosluk çalışanının İstiklal Marşını seslendirdiği görüldü.

ABD Büyükelçiliği İstiklal Marşı'nın kabulünün 98. yıl dönümü dolayısı ile bir paylaşımda bulundu. Paylaşımdaki videoda Adana konsolosluğunda çalışan bir ABD'li İstiklal Marşı'nın seslendiriyor. ABD Büyükelçiliği, İstiklal Marşı'nın kabulünün 98'inci yılı anısına Twitter hesabından bir mesaj yayınladı. ABD Büyükelçiliği'nin yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verildi: "İstiklal Marşı’ının kabulünün 98. yılında, ABD’nin Adana Konsolosluğu’ndan Jakob Curatola-Wozniak, bugünün onuruna İstiklal Marşı’nı seslendirdi. 12 Mart 1921’de kabul edilen #İstiklâlMarşı'nın yazarı #MehmetAkifErsoy'u saygıyla anıyoruz. "

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