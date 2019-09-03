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Görevden alınan 41 belediye başkanı hakkında karar verildi

İçişleri Bakanlığı tarafından, 31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde haklarındaki terör suçları nedeniyle görevlerinden alınan belediye başkanları için verilen mahkeme kararını duyurdu.

03 Eylül 2019 Salı 14:04
Görevden alınan 41 belediye başkanı hakkında karar verildi

İçişleri Bakanlığı tarafından, 31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde haklarındaki terör suçları nedeniyle görevden uzaklaştırılan 94 belediye başkanının 41’i hakkında terör ve teröre ilişkin suçlar kapsamında ilk derece mahkemesince toplam 237 yıl 237 ay 171 gün hapis cezası verildi.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 14:04
  1. HDP
  2. 31 Mart

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  • KocasolakKocasolak12 dk önce
    Bunlar gereken işler, tabiki yapılmalı. Ak parti ankara, istanbul ve bursa belediye başkanlarını da görevden aldı, SEBEP açıklamadan. Suç varsa cezası nerde? Suç yoksa milletin seçtiği adamları neden aldınız? Millet bunu bize soruyor, bizde yukarı sorunca bunlar, o fetöcüdür, diğeri haindir, boşverin siz onları deniyor, BU CEVAPLARIN KARŞILIĞI son oy oranımız.

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