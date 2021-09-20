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Gündem Görevde bulunan 6 polis hakkında FETÖ kararı!
Gündem

Görevde bulunan 6 polis hakkında FETÖ kararı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aktif görevde bulunan 5 komiser yardımcısı ve bir polis memuru hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonlarda, 'ev abiliği' yaptığı tespit edilen, 6 şüpheli yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-09-20 11:27:00 -
Görevde bulunan 6 polis hakkında FETÖ kararı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, haklarında üniversite okudukları dönemde 'ev abiliği' yaptıklarına dair beyanlar bulunan, kullanmış oldukları GSM hatlarına yönelik yapılan HTS çalışması neticesinde örgüt içerisinde sorumlu düzeyde bulunan şahıslarla yoğun şekilde irtibatlı oldukları tespit edilen ve halen aktif olarak görevde bulunan 5 komiser yardımcısı ve bir polis memuru hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonlarda 6 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı.

 

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