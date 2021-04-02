Görenler hayrete düştü: Mustafa İslamoğlu 9 yıl önce Teravih Namazı'nı böyle anlatmış!

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bu yıl Ramazan ayında ülke genelinde tedbirlere uyularak Teravih Namazı'nın kılınacağını açıklamasından sonra, fitneciler sahneye çıkarak provokasyona soyundu.

İslamoğlu'ndan tepki çeken bir açıklama gelmişti

Teravih Namazı üzerinden provokasyon yapan isimlerden birisi de Mustafa İslamoğlu adlı 'İlahiyaçı' oldu. Twitter hesabından paylaşım yapan İslamoğlu, "Kur’an’da yok. Nebi 'teravih' adıyla bir namaz kılmadı. Yani teravih 'dini' değil, kültürel. Pandeminin pik yaptığı ortamda teravih, can güvenliğini ihlaldir. Bunun hükmü ise 'haram'dır." demiş ve kamuoyunun tepkisini çekmişti.

9 yıl önceki sözlerini duyanlar hayrete düştü!

Mustafa İslamoğlu adındaki şahsın bundan 9 yıl önce katıldığı bir canlı yayında kullandığı ifadelerse görenleri hayrete düşürdü. 2021 yılında, 'Nebi, 'Teravih' adıyla bir namaz kılmadı' diyen İslamoğlu, 2012 yılında ise, "Teravih Allah Resülü'nün (SAV) Ramazan'a teşekkürüdür." demişti.

'Manevi bir sindirim sistemi'

9 yıl önce bir canlı yayında Ramazan'ın önemini anlatan İslamoğlu, bugün 'Dini bir gereklilik değil, kültür' dediği Teravih Namazı'nı şöyle anlatmıştı:

"Teravih Namazı'nın bedene yansıyan da bir karşılığı var. 15 saatte yemeniz gereken yemeği, bir oturuşta yiyorsunuz. Teravih Namazı harika bir sindirim sistemi. Manevi bir sindirim sistemi."

'Efendimiz (SAV) üç gün camide kılıp farz sanılmasın telaşıyla evde devam etti'

"Sahabe, Teravih Namazı'nı Hz. Ömer'in talimatıyla camide kılmıştır. Efendimiz (SAV) da üç gün cemaatle kıldı. Sonra 'Ümmet'im farz sanar' telaşıyla evde devam etti.