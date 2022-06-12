Görelim şimdi kadın hakları savunucularını! Cem Yılmaz’dan cinsiyetçi iğrenç küfür

Cem Yılmaz, "en büyük derdini" açıklarken rezalet bir ifade kullandı.

“Çok inandığım, çok sevdiğim, çok güldüğüm esprileri anlattığım halde, bazı insanlar bana gülmüyorlar” diyen Cem Yılmaz, bu kişilerin sosyal mecralarda da bu tepkilerini dile getirmesinden üzüntü duyduğunu söyledi. Yılmaz, "Yani aslında, 'daha ne yapayım a...na koyayım' anlamında" diye konuştu.

Cem Yılmaz'ın cinsiyetçi küfrüne sözde kadın hakları savunucularının vereceği tepki merak konusu oldu!..