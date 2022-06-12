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Gündem Görelim şimdi kadın hakları savunucularını! Cem Yılmaz’dan cinsiyetçi iğrenç küfür
Gündem

Görelim şimdi kadın hakları savunucularını! Cem Yılmaz’dan cinsiyetçi iğrenç küfür

"Şaklaban" Cem Yılmaz, Kafa TV’deki Dert Dinleme Servisi'nde mide bulandıran bir küfür etti.

Yeniakit Publisher
2022-06-12 15:01:00 -

Cem Yılmaz, "en büyük derdini" açıklarken rezalet bir ifade kullandı.

Çok inandığım, çok sevdiğim, çok güldüğüm esprileri anlattığım halde, bazı insanlar bana gülmüyorlar” diyen Cem Yılmaz, bu kişilerin sosyal mecralarda da bu tepkilerini dile getirmesinden üzüntü duyduğunu söyledi. Yılmaz, "Yani aslında, 'daha ne yapayım a...na koyayım' anlamında" diye konuştu. 

Cem Yılmaz'ın cinsiyetçi küfrüne sözde kadın hakları savunucularının vereceği tepki merak konusu oldu!..

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Yorumlar

Ömer Ulaş

Ağzına sağlık Cem Yılmaz senin gibi ağzı bozuklara devlet belediyeler kurumlar her zaman maddi manevi destek çıkmıştır bak ben kaş ilçesindeyim bir Karagöz Hacivat gölge oyununu izin alıp oynatamıyorum ustelik ücretsiz ve hiçbir kurum belediye ve devletten destek almadan oynatamıyorum yakında tuvalete gitmek için de izin isteyeceğiz devletten

Bülent

Bunlar peranin çocukları, yani yerli ve milli değil. Bizi ifade etmeyen bu gafillere maalesef ki para kazandıran bizim kerizler.
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