Google'ın yapay zekası NotebookLM öğrencileri sevindirecek

Son dönemlerde yapay zeka alanındaki çalışmalar gözle görülür bir şekilde artış gösterdi. Bu alanda birçok şirket önemli araştırmalar ve projeler üzerinde çalışmalar yürütüyor. Bu şirketler arasında OpenAI’ın yanı sıra Google da bulunuyor.

Google, geçtiğimiz günlerde GPT-4 rakibi Gemini’i tanıttı. Yetenekleri ile dikkat çeken bu yapay zeka dil modeli, Google hizmetlerine entegre edilmeye başlandı. Son olarak teknoloji devi, Gemini ile desteklenen NotebookLM aracını kullanıma sundu. İşte yeni yapay zeka aracı ile ilgili bilmeniz gerekenler…

Google NotebookLM nedir, ne işe yarar?

Aslına bakacak olursak Google’ın bu yapay zeka aracının ilk adı Project Tailwind idi. Sonrasında NotebookLM olarak yeniden adlandırıldı ve bu araç uzun bir süredir test ediliyordu. Bugün ise nihayet herkese sunulmaya başlandı.

Google Gemini Pro ile desteklenen Google NotebookLM, kullanıcıların uzun metinlerden özet çıkarmasını ve bilgi edinmesini mümkün kılıyor. Fakat bu araç, ChatGPT gibi sohbet botlarının aksine bilgi sağlamak için internetten değil, sizin verdiğiniz kaynaktan yola çıkıyor. Bu kaynağı ise Google Drive üzerinden çekebilir, bir PDF dosyası yükleyebilir veya direktmen kopyaladığınız metni yapıştırarak sağlayabilirsiniz.

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Yapay zeka aracı, özet çıkarmak için en fazla 100 kaynaktan yararlanabiliyor. Örnek vermek gerekirse, bir öğrenciyseniz ve yarın sınavınız varsa, üstelik hiç çalışmadıysanız, edindiğiniz ders notlarını Google NotebookLM ile özet hale getirebilirsiniz. Böylelikle kısa bir metin üzerinden konuyu öğrenmeye çalışabilirsiniz.

Bununla beraber sadece özet çıkarmakla kalmayıp, verdiğiniz kaynak veya kaynaklar ile ilgili sorular da sorabilirsiniz. Örneğin elinizde uzun bir metin varsa ve bu metinde yer alan sadece birkaç bilgiye ihtiyacınız varsa Google NotebookLM aracını kullanabilirsiniz.

Google NotebookLM, kısa süre önce sınırlı erişim sürecinden çıkarak ABD’de herkesin kullanıma sunuldu. Dünya genelinde dil desteğinin ne zaman yayınlanacağı ise şimdilik bilinmiyor. Bunun için önümüzdeki haftalar işaret ediliyor. Peki bu yapay zeka aracı nasıl kullanılır?

Google NotebookLM nasıl kullanılır?

1. Adım: Buraya tıklayarak Google NotebookLM sayfasına ulaşın.

2. Adım: Kullanım koşullarını okuduktan sonra onaylamanız gerekiyor.

3. Adım: İşte bu kadar! Artık kullanabilirsiniz.