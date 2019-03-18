Google ve Yandex 18 Mart'ta üç maymunu oynadı!
Arama motorları Google ve Yandex, Çanakkale Zaferi'nin 104. yıl dönümünde sessiz kaldı. Geçtiğimiz senelerde yer verilen zafer tasarımına bu yıl yer verilmemesi Türk takipçilerin tepkisine neden oldu.18 Mart 2019 Pazartesi 17:46
Dünyanın en çok kullanılan iki arama motoru Google ve Yandex, Çanakkale Zaferi'nin 104. yılında yine sessiz kalmayı tercih etti.
Bugün, her yıl Türkiye'de çeşitli etkinliklerle şehitlerimizi andığımız ve zaferini kutladığımız Çanakkale Zaferi'nin 104. yılı. Google ve Yandex, özel günlere anasayfalarında yer verirken, tüm dünyanın konuştuğu Çanakkale Zaferi için bir uğraşa girmedi.
Geçtiğimiz yıllarda yer verdikleri Çanakkale Zaferi'ne bu yıl iki tarayıcının da sessiz kalması Türk vatandaşlar tarafından tepki çekti.
Logolar değişiyordu
Yandex logosu, Google’ın Doodle tasarımları ile benzer bir şekilde, 18 Mart‘a özel olarak hazırlanan görsel ile değiştiriliyordu.
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