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Teknoloji Google Pixel 8’in sevilen özelliği Android’e geliyor!
Teknoloji

Google Pixel 8’in sevilen özelliği Android’e geliyor!

Yeniakit Publisher
2023-12-11 19:10:00 -
Google Pixel 8’in sevilen özelliği Android’e geliyor!

Google Pixel 8'in yapay zeka ile duvar kağıdı üretme özelliği Android 14 tabanlı One UI 6.1 sürümüyle Samsung modellerine gelecek.

Akıllı telefon işindeki pazar payını artırmak için çalışmalarını sürdüren Google’ın geçtiğimiz aylarda vitrine çıkan Pixel 8 ailesiyle birlikte kullanıcılara sunduğu yapay zeka ile duvar kağıdı üretebilme özelliği diğer telefonlara da geliyor. İşte sevilen özelliği deneyimleyecek telefonlar!

BenIt Bruhner Pro isimli X kullanıcısı tarafından paylaşılan görsellere göre Google Pixel 8’in yapay zeka ile duvar kağıdı (Generative AI Wallpapers) özelliği Android 14 tabanlı One UI 6.1 sürümüyle Samsung modellerine gelecek.

Bu özellik sayesinde kullanıcılar yapay zekanın sunduğu nimetlerden faydalanarak kendilerine benzersiz duvar kağıtları oluşturabilecekler. Bu özelliğin ilerleyen dönemlerde daha fazla Android telefona gelmesi kuvvetle muhtemel.

Android 14 özellikleri

Android 14 ile kullanıcılara cihazlarını daha fazla özelleştirme imkanı sunuluyor. Örneğin şirketin Android 12 ve 13 ile başlattığı Material You adlı tasarım dilini bir üst seviyeye çıkıyor. Bilindiği üzere bu özellik, uygulama simgelerini, kullanıcı arayüzü öğelerini, ayarları ve çok daha fazlasını kullanılan duvar kağıdının renklerine göre belirli bir renk şemasını takip edecek şekilde otomatik olarak ayarlayabiliyor.

Yeni güncellemeyle beraber kullanıcılar artık özel kilit ekranı widgetları ayarlayarak favori uygulamalarına ve işlevlerine hızlı bir şekilde erişim sağlayabilecek. Bunun yanı sıra widgetlar, renkler, yazı tipleri ve daha fazlası için özel olarak hazırlanan şablonlar sunan kilit ekranı ve ana ekran özelleştirmeleri de kullanıcıların karşısına çıkıyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yeni sürümde en çok dikkat çeken detaylardan bir diğeri de yapay zeka üretimi duvar kağıtları. Ancak şu an için bu özellik ilk olarak Pixel 8 ve Pixel 8 Pro modellerinde mevcut olacak. İlerleyen dönemlerde ise diğer modellere gelecek. Öte yandan fotoğraflarda Ultra HDR görüntü formatı desteklenecek.

Güncellemeyle gelen diğer dikkat çeken yenilikler şöyle;

Desteklenen cihazları web kamerası olarak kullanabilme özelliği
Uygulama izinlerinin daha güvenli ve kapsamlı hale getirilmesi
Gelişmiş PIN özelliği
Font boyutları yüzde 200’e kadar artırılabiliyor
Health Connect uygulamasına merhaba
Bildirimler artık kameradaki veya ekrandaki flaşlarla senkronize edilebiliyor.

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