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Teknoloji Google, en güçlü yapay zekayı tanıttı!
Teknoloji

Google, en güçlü yapay zekayı tanıttı!

Yeniakit Publisher
2023-12-10 21:43:00 -
Google, en güçlü yapay zekayı tanıttı!

Google, şimdiye kadar geliştirilmiş en güçlü yapay zeka modelini tanıttı.

Yapay zeka alanındaki hızlı ilerlemeler, insanlarla doğal bir şekilde iletişim kurabilen yapay zeka botlarının gelişimini hızlandırıyor.

Bu bağlamda, OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT gibi büyük dil modelleri, kullanıcılarla etkileşimde bulunma ve karmaşık görevleri yerine getirme konusunda önemli bir ilerleme kaydediyor.

Google'dan ChatGPT'ye rakip

Google, bir yıldan uzun bir süredir yapay zeka start-up'ı OpenAI'nin sunduğu ChatGPT ile boy ölçüşebilecek bir teknoloji geliştirmek için yarışıyor.

Teknoloji devi, kendi sohbet botu Google Bard'ın yeni bir versiyonunu yayınlayarak bu yarışta önemli bir adım daha attı.

Amerika Birleşik Devletleri de dahil olmak üzere 170'ten fazla bölge ve ülkede İngilizce konuşanlar için hemen kullanıma sunulan güncellenmiş bot, şirketin yılın başından bu yana geliştirmekte olduğu Gemini adlı yeni yapay zeka teknolojisi ile destekleniyor.
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Google'ın CEO'su Sundar Pichai, Google'ın önümüzdeki aylarda teknolojinin Ultra, Pro ve Nano olarak üç farklı versiyonunu geniş bir ürün ve hizmet yelpazesine dahil edeceğini söyledi.

Gemini'nin Google'ın önceki yapay zeka teknolojilerinden daha güçlü olduğu, daha doğru yanıtlar üretebildiği ve bazı durumlarda insan muhakemesini taklit etmeye yaklaştığı belirtildi.

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