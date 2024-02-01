Goldman ve BlackRock Fed'den Mayıs'ta faiz indirimi bekliyor

Goldman Sachs, ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine başlama beklentisini, Powell'ın indirimlerde gecikme sinyali vermesinin ardından Mart ayından Mayıs ayına çekti.

Goldman yayınladığı yaktırımcı notunda, bu yıl 25 baz puanlık 5 faiz indirimi tahminini korudu ve Mayıs'tan Eylül'e kadar art arda dört indirim ve Aralık'ta son bir indirim beklediğini vurguladı.

BLACKROCK DA GOLDMAN'A KATILDI

BlackRock'ın APAC Temel Sabit Gelir Başkanı Neeraj Seth, Fed Başkanı Jerome Powell'ın dünkü basın toplantısında verdiği mesajlar sonrası Bloomberg TV'ye yaptığı açıklamada, Fed'in Mayıs ayından itibaren faizi gevşetmeye başlamasını beklediklerini söyledi.

Pictet Asset Mgmt Sabit Gelir CIO'su Mary-Therese Barton da Bloomberg TV'ye açıklamasında, Fed'in Mart ayında tartışacağını belirttiği parasal sıkılaştırma azaltımının muhtemelen bu yılın üçüncü çeyreğinde sona ereceğini ifade etti.