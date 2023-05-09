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Dünya Goldman Sachs yenildi! Cinsiyet ayrımcılığı davasında milyonlarca doları ödeyecek: Daha az agresif olacak
Dünya

Goldman Sachs yenildi! Cinsiyet ayrımcılığı davasında milyonlarca doları ödeyecek: Daha az agresif olacak

Yeniakit Publisher
2023-05-09 18:25:00 - 2023-05-09 18:33:39
Goldman Sachs yenildi! Cinsiyet ayrımcılığı davasında milyonlarca doları ödeyecek: Daha az agresif olacak

Goldman Sachs, hem ücret hem de terfilerde kadınlara karşı yaygın önyargı olduğu iddiasıyla uzun süredir devam eden toplu davayı sonuçlandırmak için 215 milyon dolar ödeyecek. Dünyaca ünlü Wall Street devini kadınlara sistematik olarak düşük ücret ödemekle suçlanmıştı! Davaya son vermek için kabul etti! Tabiri caizse Goldman Sachs kadınlara yenildi...

Goldman Sachs, hem ücret hem de terfilerde kadınlara karşı yaygın önyargı olduğu iddiasıyla uzun süredir devam eden toplu davayı sonuçlandırmak için 215 milyon dolar ödeyecek.
Goldman Sachs'ın, eski çalışanları tarafından "sistematik olarak kadınlara erkeklerden daha az ödeme yapmakla ve kadınlara kariyer gelişimlerini engelleyen daha zayıf performans değerlendirmeleri vermekle" suçlandığı davada banka 215 milyon dolar ödemeyi kabul etti.

Dava, Wall Street'in birçok bankaya karşı on yıllar öncesine uzanan davada kadınlara eşitsiz muamele ettiği iddiasını hedef alan en yüksek profilli davalar arasındaydı.
Açıklamaya göre anlaşma, Goldman Sachs'ın yatırım bankacılığı, yatırım yönetimi ve menkul kıymetler bölümlerinde istihdam edilen yaklaşık 2 bin 800 kadın ortağı ve başkan yardımcısını kapsıyor.

Goldman Sachs'ın beşeri sermaye yönetiminden sorumlu küresel başkanı Jacqueline Arthur, "On yılı aşkın süredir devam eden şiddetli davalardan sonra, her iki taraf da bu konuyu çözmeyi kabul etti. Çalışanlarımıza, müşterilerimize ve işimize odaklanmaya devam edeceğiz" dedi.

Goldman Sachs ve davacıların avukatları tarafından yapılan ortak açıklamaya göre New York merkezli banka, yaklaşık 2.800 kadın çalışanı ve başkan yardımcısını temsil eden avukatlarla anlaşmaya vardı. Bloomberg News daha önce, yaklaşık üçte birinin avukatlık ücretleri için ayrılması beklenen uzlaşma hakkında haber yapmıştı.

Açıklamaya göre Goldman Sachs, üç yıl boyunca performans değerlendirme süreçlerinin yanı sıra terfi sürecine ilişkin ek bir analiz yapmak üzere bağımsız bir uzman görevlendirecek. Önümüzdeki ay New York'ta yapılması planlanan duruşma, ABD'nin en büyük altı bankasından biri hariç hepsinin sadece erkekler tarafından yönetildiği finans sektöründeki eşitsizlikle ilgili tanıklık için nadir bir kamusal forum sağlayacaktı.
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