Goldman Sachs gram altın tahmini 2022: Dibi görmüştü: Ons, altın fiyatında büyük beklenti!

Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (FED) politika faizi kararlarıyla adeta çakıldı. Fed'in faiz yükseltmesi ve dolar kurunun giderek güçlenmesi nedeniyle Ons altın 1.600 dolar, gram altın ise 970 TL seviyesine kadar düşmüştü.

Altın fiyatlarının ne zaman toparlayacağı merak konusuyken dünyaca ünlü finans kuruluşu Goldman Sachs'dan büyük ralli beklentisi geldi.

Goldman Sachs, ABD'de resesyonun başlaması ile birlikte altında büyük bir ralli yaşanabileceğine yönelik analizlerini ve fiyat tahminlerini paylaştı.

ABD'li dev banka Goldman Sachs, olası bir resesyonun altını 2250 dolar/onsa doğru bir yolculuğa çıkarabileceğini açıkladı.

Sachs, Fed’in faiz tutumunun sürmesi durumunda altının onsunu 1500 seviyesine de çekebileceği konusunda da uyardı.

Standard Chartered ise bu yıl altında ortalama 1783 dolar/ons beklediğini duyurdu. 2022 yılı için altında ortalama fiyat tahminini 1783 dolar/ons olarak ortaya koydu. Gümüş içinse bu yıl 21.2, 2023 yılı içinse 18.8 dolar/ons beklentisi bulunuyor. .

Altın bugün ne kadar? 25 Ekim 2022 gram altın kaç TL? İşte altındaki son durum

Altın fiyatları, bugün yeni haftaya düşüşle başladı. Dolar kuru ve ons fiyatlarındaki son dakika gelişmeleri sebebiyle altın fiyatlarında hareketlilik yaşanıyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 1.647 dolardan işlem görüyor. İşte Kapalıçarşı'dan güncel altın fiyatları alış-satış rakamları...

Analistler, bu hafta Avrupa ve Japonya merkez bankalarının faiz kararları öncesinde yatırımcıların temkinli davrandığını, devam eden dolar talebinin ise altının ons fiyatını baskıladığını söyledi.

Öte yandan, İngiltere'de Liz Truss'ın istifasının ardından iktidardaki Muhafazakar Parti içerisinde başlayan liderlik yarışını kazanan Hint asıllı Rishi Sunak oldu.

Bugün Sunak'ın yapacağı konuşmanın takip edileceğini ifade eden analistler, veri gündeminde ise Almanya'da Ifo beklenti endeksleri, ABD'de konut fiyat endeksi ve tüketici güven endeksinin öne çıktığını bildirdi.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.630 ve 1.600 doların destek, 1.670 ve 1.690 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

GRAM ALTIN FİYATI

995,80

998,36

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

983,24

983,39

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.644,00

1.644,28

ÇEYREK ALTIN FİYATI

1.573,26

1.608,00

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

6.292,76

6.411,68

YARIM ALTIN FİYATI

3.136,64

3.215,82

ZİYNET ALTINI FİYATI

6.292,95

6.411,96

ATA ALTIN FİYATI

6.583,92

6.747,88

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

904,06

928,84

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