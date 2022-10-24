Ne petrol ne doğal gaz! Tüm dünya geleceğin petrolü hidrojenin peşine düştü! Tam 7 milyar dolar

Dünya genelinde devletler, geleceğin petrolü olarak bilinen hidrojen için komşularıyla anlaşmalar imzalıyor. Birçok ülkenin hayati bir parça olarak gördüğü gazın üretimi, depolanması ve kullanımı için kümelenmiş olan "hidrojen merkezleri" kurmaya yönelik milyarlarca dolar değerinde federal fon sağlayamaya başlandı. Söz konusu gaz üretimine ilişkin ne kadar geniş bir rol oynanması gerektiği ise tartışma konusu oldu.

NE PETROL NE DOĞAL GAZ

ABD Enerji Bakanlığı, ülke genelinde yer alacak geçen yılki iki partili altyapı yasasından, "temiz hidrojen üreticileri ağı, potansiyel temiz hidrojen tüketicileri ve yakın çevrede bulunan bağlantı altyapısı ağı" olarak tanımlanan 10 adede kadar bölgesel temiz hidrojen merkezini finanse edebilecek 7 milyar dolar ayırmayı planladı.

Enerji departmanı, "H2Hub'lar, ülke genelindeki toplulukların temiz enerji yatırımlarından, iyi ücretli işlerden ve iyileştirilmiş enerji güvenliğinden yararlanmasına yardımcı olmada merkezi bir itici güç olacak." İfadelerini kullandı. Star'a göre; Geçen ay bir haber bülteni, federal nakit infüzyonunu DOE'nin tarihindeki en büyüklerden biri olarak nitelendirdi.

Söz konusu bu para havuzu, temiz bir hidrojen üretimi vergi kredisi oluşturan ve karbon yakalama vergi kredilerinde büyük değişiklikler getiren Enflasyon Azaltma Yasası'ndaki hükümlere katılıyor ve bu da hidrojeni artırabilir.

YENİ İŞ FIRSATLARI SUNUYOR

ABD Enerji Bakanlığı, temiz hidrojenin ABD ekonomisini karbondan arındırmaya nasıl yardımcı olabileceğine inanıyor.

Colorado Eyalet Üniversitesi'ndeki Enerji Enstitüsü'nün Makine Mühendisliği Profesörü ve Yönetici Direktörü Bryan Willson, "Bazı eyaletler iklim hedefleri tarafından motive edilecek. Hidrojen, bu iklim hedeflerine ulaşmak için önemli bir araçtır, "dedi. Projeni yeni iş imkânlarına değinen Bryan Willson "Diğerleri gerçekten ekonomik kalkınma tarafından motive ediliyor ve hidrojen muazzam bir yeni iş fırsatını temsil ediyor." İfadelerini kullandı.

Kâr amacı gütmeyen Great Plains Enstitüsü'nde karbon yönetimine odaklanan kıdemli bir politika yöneticisi ve Cumhuriyetçi Wyoming Hükümeti'nin eski danışmanı Matt Mead Matt Fry, muhafazakar devletlerin bile karbon yakalama ihtiyacı ve değişen iklimin bariz etkileri konusunda ortaya çıktığını söyledi.

Ayrıca Matt Fry, "Yapmamız gereken şeyin bu olduğunu biliyoruz. Daha fosil yakıt temelli bir ekonomiden daha elektrikli bir ekonomiye geçiş yaparken hidrojeni kullanacağız." dedi.

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