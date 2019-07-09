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Gökhan Kardeş, BB Erzurumspor’da

Spor Toto 1.

09 Temmuz 2019 Salı 14:41
Gökhan Kardeş, BB Erzurumspor’da

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor, son olarak Afjet Afyonspor’da forma giyen genç stoper Gökhan Kardeş’i transfer etti.


Yeni sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen BB Erzurumspor, 22 yaşındaki savunma oyuncusu Gökhan Kardeş’i renklerine bağladı. Transferi sosyal medya hesabından duyuran Erzurumspor, şu ifadelere yer verdi:


“Şampiyonluk parolasıyla hazırlandığımız yeni sezon için kadromuza kattığımız üçüncü oyuncu stoper Gökhan Kardeş oldu. Camiamıza hayırlı olsun.”


Son olarak Afjet Afyonspor’da forma giyen Gökhan, geçtiğimiz sezon 15 maçta forma giyerken, gol yada asist katkısı yapamadı.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 14:41
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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