Gökçek’ten Erdoğan’a övgü! Petrolde 15 dolarlık ucuzluk, Erdoğan’ın başarısı!
Petrol fiyatlarına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, “Savaşa rağmen Erdoğan’ın atakları petrol fiyatlarını bir günde 15 dolar düşürdü.” dedi.
Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle daralan arzın artırlacağı yönündeki beklentilerin aksine petrol fiyatlarının yüzde 10’ı aşan düşüş kaydetmesini Melih Gökçek değerlendirdi.
“15 dolar düşürdüyse bu alkışlanmaz mı?”
ABD ve Birleşik Krallık’tan Rusya’ya yönelik uyguladığı petrol ambargosu fiyatları etkilerken Türkiye’nin hamlesiyle fiyatlarda düşüş yaşandı. İşte bu düşüşü Melih Gökçek, şöyle yorumladı:
Gökçek açıklamasında, "Savaşa rağmen Erdoğan’ın atakları petrol fiyatlarını bir günde 15 dolar düşürdüyse bu alkışlanmaz mı” ifadelerini kullandı.