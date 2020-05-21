Gökçek’ten camiye saldıranlara sert tepki: Şerefsizler

Dün akşam saatlerinde İzmir’de bazı camilere hadsizler tarafından yapılan saldırıda çav bella çalındı. Sosyal medyada bu insanları destekleyenlere tepki gösteren Melih Gökçek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı, “İzmir de bazı camilerin minarelerinden çav bella çalınması mutlaka bir sabotenin ürünü... şerefsizler cami benim kutsalım. En çok ağrıma giden twitterda dalga geçerek akıllarınca alay edenler. Gönlümden geçen toplayacan bunları izmir meydanında dansöz gibi oynatacan.” Dedi.