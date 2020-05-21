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Gündem

Gökçek’ten camiye saldıranlara sert tepki: Şerefsizler

İzmir’de bazı camilerin hoparlör sistemine sızan kendini bilmezleri destekleyenlere Melih Gökçek sert tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 03:12:00 - 2020-05-21 03:16:33
Gökçek’ten camiye saldıranlara sert tepki: Şerefsizler

Dün akşam saatlerinde İzmir’de bazı camilere hadsizler tarafından yapılan saldırıda çav bella çalındı. Sosyal medyada bu insanları destekleyenlere tepki gösteren Melih Gökçek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı, “İzmir de bazı camilerin minarelerinden çav bella çalınması mutlaka bir sabotenin ürünü... şerefsizler cami benim kutsalım. En çok ağrıma giden twitterda dalga geçerek akıllarınca alay edenler. Gönlümden geçen toplayacan bunları izmir meydanında dansöz gibi oynatacan.” Dedi.

İzmir'deki cami hoparlörlerinden müzik yayınına soruşturma
İzmir'deki cami hoparlörlerinden müzik yayınına soruşturma

Aktüel

İzmir'deki cami hoparlörlerinden müzik yayınına soruşturma

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Yorumlar

Yasin

Sanınırım bu 28şubat ürünü olan merkezi ezan sisteminin buralarda hala devam ettiğinin gösteriyor. Ki.!!! Sisteme sızabiliyorlar
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Nur

İzmir mimli bir şehir zaten islamın çok yaşanmadığı bir şehir chpnin kalesi diyorlar boşuna da ikinci adıda var kızıyor bazıları ama hak ediyorlar oradaki kardeşlermizi tenzih ederim
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