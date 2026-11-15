Gökbilimcilerden 'uzaydan gizemli sinyal geldi' açıklaması

Scott Hyman ve ekibi, Samanyolu’nun merkezine ilişkin bir araştırma yürütürken MeerKAT radyo teleskobunun arşivinde düzenli aralıklarla tekrarlanan sinyallere rastladı. Ekip, ASKAP radyo teleskobunun da aynı gün gökyüzünün aynı bölgesini izlediğini belirledi. ASKAP’ın 10 saatlik gözlem kaydı, atımların 62,2 dakikalık döngülerle tekrarlandığını doğruladı.

Araştırmacılar kaynağa LPT J1555-5631 adını verdi.

Her döngüde iki ayrı radyo atımı

Gözlemler, kaynağın her döngüde biri uzun, diğeri kısa iki radyo atımı yaydığını ortaya koydu. İki atım yaklaşık aynı parlaklığa ulaştı ancak radyo dalgalarının dairesel kutuplanma yönleri birbirinin tersiydi. Araştırmacılar, bu özelliğin sinyallerin cismin iki ayrı manyetik kutbuna yakın bölgelerden gelmesiyle açıklanabileceğini belirtti.

Atımların döngü içindeki zamanlaması da cismin manyetik alanına ilişkin ipucu verdi. İki atım arasında 165,4 derecelik faz farkı ölçüldü. Ekibe göre bu değerin, basit bir iki kutuplu modelde beklenen 180 dereceden sapması, sinyallerin daha karmaşık bir manyetik ortamda oluştuğuna işaret edebilir.

Sinyalleri yayan gök cismi belirlenemedi

Gökbilimciler bu tür cisimleri, radyo atımları arasında dakikalar ya da saatler geçtiği için uzun dönemli geçici radyo kaynakları olarak sınıflandırıyor. Olası kaynaklar arasında nötron yıldızları ile bir eş yıldızla etkileşen beyaz cüceler bulunuyor. Bazı benzer sinyaller beyaz cüce içeren çift yıldız sistemleriyle ilişkilendirilse de LPT J1555-5631’in hangi tür gök cismi olduğu henüz belirlenemedi.

Araştırmacılar yaklaşık beş yıllık gözlem verilerini inceledi. Mayıs 2022’deki 15 saatlik etkinlik dönemi dışında kaynaktan başka bir radyo yayımı tespit edilmedi.